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05 августа 2021, 12:24 133

ВВП в первом полугодии вырос на 1% - Минэкономики

05 августа 2021, 12:24 133
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Фото из открытых источников
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Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства оценивает рост ВВП в 1-м полугодии в 1%

.Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сообщение на сайте министерства

"В первом квартале этого года было зафиксировано падение ВВП на 2,2% по сравнению с первым кварталом 2020 года. Но в течение второго квартала ситуацию удалось исправить и по результатам первого полугодия ожидается рост ВВП на 1%", - говорится в нем.

В то же время, в министерстве оставили неизменным прогноз роста ВВП в 2021 году на 4%, но для достижения этого показателя планируется привлечь государственные механизмы стимулирования действующих производств.

В ведомстве также отметили увеличении занятости в наиболее рискованных отраслях с точки зрения легального трудоустройства - сельском хозяйстве и строительстве.

За первое полугодие этого года эти сферы показали увеличение официальных уведомлений работодателей о приеме на работу на 20%.

Напомним, что по оценке госсекретаря США Энтони Блинкена коррупция отбирает треть ВВП Украины

прогноз работа трудоустройство ВВП Минэкономики

 
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