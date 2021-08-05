ВВП в первом полугодии вырос на 1% - Минэкономики

Фото из открытых источников

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства оценивает рост ВВП в 1-м полугодии в 1%

.Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сообщение на сайте министерства

"В первом квартале этого года было зафиксировано падение ВВП на 2,2% по сравнению с первым кварталом 2020 года. Но в течение второго квартала ситуацию удалось исправить и по результатам первого полугодия ожидается рост ВВП на 1%", - говорится в нем.

В то же время, в министерстве оставили неизменным прогноз роста ВВП в 2021 году на 4%, но для достижения этого показателя планируется привлечь государственные механизмы стимулирования действующих производств.

В ведомстве также отметили увеличении занятости в наиболее рискованных отраслях с точки зрения легального трудоустройства - сельском хозяйстве и строительстве.

За первое полугодие этого года эти сферы показали увеличение официальных уведомлений работодателей о приеме на работу на 20%.

Напомним, что по оценке госсекретаря США Энтони Блинкена коррупция отбирает треть ВВП Украины