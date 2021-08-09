"Укрзализныцю" может временно возглавить бывший топ-менеджер Ахметова

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Наблюдательный совет АО "Укрзализныця" удовлетворил заявление и.о. главы правления компании Ивана Юрика увольнении его с занимаемой должности и рекомендует назначит новым и.о. председателя правления Александра Камышина.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс - службу компании

Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании набсовета "Укрзализныци", которое состоялось на выходных 7-8 августа

Отмечается, что Юрик будет официально уволен с даты назначения нового и.о. руководителя "Укрзализныци", после чего он продолжит выполнение своих обязанностей на посту члена правления, ответственного за финансы.

Наблюдательный совет рекомендует Кабинету министров удовлетворить его заявление и принять соответствующее решение.

В сообщении отмечается, что наблюдательный совет также принял к сведению рекомендацию, указанную в решении Совета национальной безопасности и обороны от 30 июля 2021 года, а также связанные с этим обсуждения, включая поручения Министерства инфраструктуры, основанные на решении Кабинета министров как акционера "Укрзализныци".

"В свете приведенного выше, наблюдательный совет также рассмотрел рекомендацию Комитета по вознаграждениям и назначениям и решил рекомендовать Кабинету министров согласовать назначение Александра Камышина новым временно исполняющим обязанности председателя правления на период до 31 декабря 2021 или до избрания нового постоянного председателя правления, в зависимости от того, что наступит раньше", – отмечается в сообщении.

В набсовете также уверяют, что процесс избрания постоянного председателя правления "Укрзализныци" продолжается.

Александр Камышин является советником министра инфраструктуры Александра Кубракова.

С января 2020 года он занимает должность управляющего партнера инвесткомпании Fortior Capital. До этого, в 2012-2019 годах, он был менеджером по инвестициям группы SCM Рината Ахметова.