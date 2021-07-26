Украинских потребителей газа обязали установить счетчики до 2023 года

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Население Украины, которое не установило газовые счетчики, и при этом использует газ исключительно для приготовления пищи, должно обязательно это сделать до 2023 года

Об этом говорится в ответе Министерства энергетики на запрос УНИАН по обеспечению населения приборами учета газа, передает RegioNews.

Речь идет о 2 миллионах потребителей.

Отмечается, что, согласно положениям закона "Об обеспечении коммерческого учета природного газа", поставки природного газа потребителям только для приготовления пищи будут осуществляться исключительно при условии его коммерческого учета с 1 января 2023 года.

По состоянию на сегодня не обеспечено стопроцентным коммерческим учетом природного газа население, которое проживает в квартирах и частных домах, в которых природный газ используется только для приготовления пищи, - сказано в сообщении Министерства.

Согласно данным Минэнерго, в Украине из 12,4 млн потребителей не оснащены индивидуальными счетчиками газа 2,25 млн домохозяйств, из них большая часть - 2,15 млн – это те, кто использует голубое топливо только для приготовления пищи. При этом половина этих потребителей имеют домовые счетчики газа, а вторая половина – около 1,1 млн домохозяйств вообще не имеют приборов учета.

Известно, что Верховная Рада в конце 2017 года перенесла предельные сроки оснащения всех потребителей индивидуальными счетчиками с 1 января 2018 года на 1 января 2021 года.

Весной 2020 года в Министерстве энергетики сообщили, что потребители, которые используют газ только для приготовления пищи, с января 2021 года будут получать голубое топливо только при наличии прибора учета, который должен быть установлен газораспределительной компанией или за счет средств бюджета.

В марте Верховная Рада приняла закон, которым срок установки счетчиков потребления природного газа продлевается на 2 года, до 1 января 2023 года.

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