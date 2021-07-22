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22 июля 2021, 13:16 199

Суд отменил заочный арест экс-главы ПриватБанка Дубилета

22 июля 2021, 13:16 199
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Фото: из открытых источников
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Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отменила заочный арест бывшего председателя правления ПриватБанка Александра Дубилета

Как передает RegioNews, об этом говорится в постановлении суда.

Так, ВАКС частично удовлетворил жалобу защитников подозреваемого. Суд отменил предыдущее определение от 2 июня и постановил новое о назначении нового рассмотрения следственным судьей в суде первой инстанции.

Отмечается, что постановление является окончательным, вступает в законную силу с момента провозглашения и обжалованию в кассационном порядке не подлежит.

Согласно данным Единого госреестра судебных решений, заочный арест был отменен 20 июля.

Напомним, 29 марта 2021 года НАБУ объявило в розыск экс-главу правления ПриватБанка Дубилета.

2 июня ВАКС заочно арестовал экс-главу правления "ПриватБанка" Дубилета.

суд ВАКС арест Приватбанк Александр Дубилет

 
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