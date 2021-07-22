Суд отменил заочный арест экс-главы ПриватБанка Дубилета
Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отменила заочный арест бывшего председателя правления ПриватБанка Александра Дубилета
Как передает RegioNews, об этом говорится в постановлении суда.
Так, ВАКС частично удовлетворил жалобу защитников подозреваемого. Суд отменил предыдущее определение от 2 июня и постановил новое о назначении нового рассмотрения следственным судьей в суде первой инстанции.
Отмечается, что постановление является окончательным, вступает в законную силу с момента провозглашения и обжалованию в кассационном порядке не подлежит.
Согласно данным Единого госреестра судебных решений, заочный арест был отменен 20 июля.
Напомним, 29 марта 2021 года НАБУ объявило в розыск экс-главу правления ПриватБанка Дубилета.
2 июня ВАКС заочно арестовал экс-главу правления "ПриватБанка" Дубилета.