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22 липня 2021, 13:16 204

Суд скасував заочний арешт ексголови ПриватБанку Дубілета

22 липня 2021, 13:16 204
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Фото: з відкритих джерел
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Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду скасувала заочний арешт колишнього голови правління ПриватБанку Олександра Дубілета

Як передає RegioNews, про це йдеться в ухвалі суду.

Так, ВАКС частково задовольнив скаргу захисників підозрюваного. Суд скасував попередню ухвалу від 2 червня та постановив нову про призначення нового розгляду слідчим суддею у суді першої інстанції.

Зазначається, що ухвала є остаточною, набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Згідно з даними Єдиного держреєстру судових рішень, заочний арешт було скасовано 20 липня.

Нагадаємо, 29 березня 2021 року НАБУ оголосило в розшук ексголову правління ПриватБанку Дубілета.

2 червня ВАКС заочно заарештував ексголову правління "ПриватБанку" Дубілета.

суд ВАКС арешт Приватбанк Олександр Дубілет

 
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