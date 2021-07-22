Суд скасував заочний арешт ексголови ПриватБанку Дубілета
Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду скасувала заочний арешт колишнього голови правління ПриватБанку Олександра Дубілета
Як передає RegioNews, про це йдеться в ухвалі суду.
Так, ВАКС частково задовольнив скаргу захисників підозрюваного. Суд скасував попередню ухвалу від 2 червня та постановив нову про призначення нового розгляду слідчим суддею у суді першої інстанції.
Зазначається, що ухвала є остаточною, набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.
Згідно з даними Єдиного держреєстру судових рішень, заочний арешт було скасовано 20 липня.
Нагадаємо, 29 березня 2021 року НАБУ оголосило в розшук ексголову правління ПриватБанку Дубілета.
2 червня ВАКС заочно заарештував ексголову правління "ПриватБанку" Дубілета.