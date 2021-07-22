Суд скасував заочний арешт ексголови ПриватБанку Дубілета

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Як передає RegioNews, про це йдеться в ухвалі суду.

Так, ВАКС частково задовольнив скаргу захисників підозрюваного. Суд скасував попередню ухвалу від 2 червня та постановив нову про призначення нового розгляду слідчим суддею у суді першої інстанції.

Зазначається, що ухвала є остаточною, набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Згідно з даними Єдиного держреєстру судових рішень, заочний арешт було скасовано 20 липня.

Нагадаємо, 29 березня 2021 року НАБУ оголосило в розшук ексголову правління ПриватБанку Дубілета.

2 червня ВАКС заочно заарештував ексголову правління "ПриватБанку" Дубілета.