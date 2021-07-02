Чиновнику ГФС на Закарпатье объявили о подозрении: привлек к ответственности невиновного человека

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Следователи ГБР сообщили о подозрении заместителю начальника одного из отделов Государственной фискальной службы на Закарпатье, который для улучшения статистики пытался привлечь к ответственности невиновного человека

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

Чиновник вручил гражданину письменное уведомление о подозрении в незаконном хранении и сбыте подакцизных товаров без доказательств преступления", - сообщили следователи.

Установлено, что чиновник знал о невиновности человека, а своими противоправными действиями пытался улучшить статистику работы.

Теперь ему может грозить лишение свободы на срок до 5 лет.

Напомним, Служба безопасности разоблачила на взяточничестве в Киеве майора полиции, который обещал закрыть уголовное производство и "крышевать" городской салон красоты.