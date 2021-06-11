В "Нафтогазе" назначили нового директора по управлению персоналом

Фото из открытых источников

Директором по управлению персоналом и социальной политике "Нафтогаза" стала Елена Бойченко

Об этом пишет RegioNews, ссылаясь на пресс-службу "Нафтогаза".

До момента назначения она занимала должность директора консалтингового направления Human Capital Advisory Services в компании "Делойт" в Украине и консультировала международные и украинские компании из разных отраслей.

"В целом госпожа Бойченко имеет 16-летний опыт в сфере управления персоналом. Во время работы в компаниях "большой четверки" внедрила ряд масштабных проектов в сфере трансформации функций управления персоналом", - добавили в компании.

Напомним, 31 мая Кабинет министров во время закрытого заседания 31 мая назначил замглавы офиса президента Юлию Свириденко своим представителем в наблюдательном совете НАК "Нафтогаз Украины".