08:54  11 июня
В Украине более 1600 новых COVID-больных: больше всего в столице
08:32  11 июня
Реформа СБУ и пенсии: Арахамия рассказал о планах "слуг" до конца года
18:01  11 июня
Оккупанты на Донбассе снова убили защитника Украины
UA | RU
UA | RU
11 июня 2021, 17:54 964

В "Нафтогазе" назначили нового директора по управлению персоналом

11 июня 2021, 17:54 964
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Директором по управлению персоналом и социальной политике "Нафтогаза" стала Елена Бойченко

Об этом пишет RegioNews, ссылаясь на пресс-службу "Нафтогаза".

До момента назначения она занимала должность директора консалтингового направления Human Capital Advisory Services в компании "Делойт" в Украине и консультировала международные и украинские компании из разных отраслей.

"В целом госпожа Бойченко имеет 16-летний опыт в сфере управления персоналом. Во время работы в компаниях "большой четверки" внедрила ряд масштабных проектов в сфере трансформации функций управления персоналом", - добавили в компании.

Напомним, 31 мая Кабинет министров во время закрытого заседания 31 мая назначил замглавы офиса президента Юлию Свириденко своим представителем в наблюдательном совете НАК "Нафтогаз Украины".

Нафтогаз Украина должность

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
"Большая концессия": как Кирилл Тимошенко планирует "доить" порты
Застройщики, льготники и ромы. Как и с кем борется мэр Ровно Третяк
Все публикации »
Виктор Небоженко
Андрей Смолий
Виталий Бала
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram