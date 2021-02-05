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КИУ назвал главных прогульщиков Рады во время четвертой сессии
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05 февраля 2021, 11:36 221

КИУ назвал главных прогульщиков Рады во время четвертой сессии

05 февраля 2021, 11:36 221
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Среди главных прогульщиков - "За майбутнє" и "ОПЗЖ"
Среди главных прогульщиков - "За майбутнє" и "ОПЗЖ"
Фото: из открытых источников
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Комитет избирателей Украины проанализировал посещения парламентскими фракциями и группами пленарных заседаний Рады по итогам работы четвертой сессии, которая длилась с сентября 2020 года по январь 2021 года.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу КИУ.

Главными прогульщиками Рады стали народные депутаты группы "За майбутнє". В среднем в течение сессии пленарные заседания регистрировались лишь треть депутатов группы - 36%. Низкие показатели регистрации народных депутатов "Оппозиционной платформы - За жизнь". В среднем на заседаниях Рады зарегистрировалось 40% депутатов политсилы", - говорится в сообщении.

В свою очередь, у депутатов ВО "Батькивщина" показатели посещения на уровне 51%.

Высокие результаты посещения у депутатов группы "Довіра" и фракции "Голос". В среднем заседания посещали 56% депутатов группы "Довіра" и 58% депутатов "Голоса".

Лидерами по посещениям Совета в течение четвертой сессии ВР стали народные депутаты от "Европейской солидарности" и "Слуги Народа". В среднем на заседаниях ВР было зарегистрировано 63% депутатов "Европейской солидарности" и 62% депутатов "Слуги Народа", - сообщили в КИУ.

Как отметил председатель КИУ Алексей Кошель, четвертая сессия ВР оказалась наименее продуктивной за время работы нового состава парламента. В течение сессии народные депутаты работали только 28 сессионных дней. Посещение Рады также ухудшилось.

Депутаты отдельных фракций и групп ВР безответственно относятся к выполнению своих депутатских обязанностей и игнорируют пленарные заседания, на которых не происходит принципиальных для них голосований", – добавил глава КИУ.

Ранее в КИУ сообщали, что за год 100 нардепов ни разу не выступили в Раде.

партии ВР депутат голосование фракция КИУ

 
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