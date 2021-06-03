Нардепы разблокировали закон о продаже земли на электронных аукционах

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Парламент 3 июня во время заседания разблокировал подписание закона №2195 об онлайн-торгах землей

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на трансляцию заседания ВР.

В парламент внесли семь проектов постановлений об отмене результатов голосования за законопроект, однако народные депутаты не поддержали ни один из них.

Таким образом закон теперь может подписать председатель парламента Дмитрий Разумков и передать его на подпись президенту Владимиру Зеленскому.

Напомним, 18 мая народные депутаты приняли законопроект №2195, который разрешает продажу земли через интернет на электронных аукционах.