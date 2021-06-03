10:22  03 июня
Уже 12 регионов соответствуют показателям "зеленой" зоны, - Минздрав
08:32  03 июня
Закон об олигархах: статус будет определять СНБО по четырем критериям
08:09  03 июня
Сутки на Донбассе прошли без нарушений - штаб ООС
UA | RU
UA | RU
03 июня 2021, 10:57 183

Нардепы разблокировали закон о продаже земли на электронных аукционах

03 июня 2021, 10:57 183
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Парламент 3 июня во время заседания разблокировал подписание закона №2195 об онлайн-торгах землей

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на трансляцию заседания ВР.

В парламент внесли семь проектов постановлений об отмене результатов голосования за законопроект, однако народные депутаты не поддержали ни один из них.

Таким образом закон теперь может подписать председатель парламента Дмитрий Разумков и передать его на подпись президенту Владимиру Зеленскому.

Напомним, 18 мая народные депутаты приняли законопроект №2195, который разрешает продажу земли через интернет на электронных аукционах.

Украина закон Верховная Рада законопроект парламент

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Мэрские выборы в Харькове. Почему Терехов теряет избирателей в пользу Светличной
20 млрд грн. на асфальте. Как у Кирилла Тимошенко "освоили" два годовых бюджета Днепропетровщины
Все публикации »
Виталий Бала
Сергей Гайдай
Владимир Цыбулько
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua