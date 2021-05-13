Долг украинцев за коммуналку достиг почти 80 млн грн: за какие услуги больше всего

Больше всего граждане задолжали за поставки и распределение природного газа

Больше всего граждане задолжали за поставки и распределение природного газа

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Задолженность населения по оплате жилищно-коммунальных услуг за март сократилась на 3,3 млрд гривен.

Как сообщили в Государственной службе статистики, по состоянию на конец марта 2021 года долги составляли 79,4 млрд гривен, пишет RegioNews. По данным статистического ведомства, по состоянию на 31 марта долги украинцев были: за поставки и распределение природного газа - 30,2 млрд гривен;

за поставки тепловой энергии и горячей воды - 28,7 млрд гривен;

за централизованное водоснабжение и водоотведение - 6,1 млрд гривен;

за управление многоквартирным домом - 5,4 млрд гривен;

за обращение с бытовыми отходами - 1,1 млрд гривен;

за поставки и распределение электрической энергии - 7,8 млрд гривен. Ранее сообщалось, что правительство расширит круг получателей субсидий.

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