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06 мая 2021, 11:38 1285

В "Слуге народа" назвали условия получения нового транша от МВФ

06 мая 2021, 11:38 1285
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Все необходимые законы для сотрудничества с фондом нужно принять до 1 июня
Все необходимые законы для сотрудничества с фондом нужно принять до 1 июня
Фото: sluga-narodu.com
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Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия пояснил, что до 1 июня Верховная Рада должна принять все необходимые законы для продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом в рамках выделения транша Украине на 5 млрд долларов.

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба фракции "Слуга народа".

В частности, речь идет об окончательном принятии закона об уголовном наказании чиновников за ложь в декларациях, о внесении изменений в закон о НАБУ. Также планируется внести изменения в закон о Нацбанке для укрепления его независимости.

1 июня для нас - крайний срок. И правительство, и парламент, и Офис Президента намерены придерживаться этой даты", - отметил Давид Арахамия.

Глава фракции рассказал, что ранее между Украиной и международными донорами существовали разногласия по поводу того, кто должен получить большинство голосов при назначении директора НАБУ. По его словам, пока модель принятия такого решения еще неизвестна, но она должна быть компромиссной.

Ранее сообщалось, что Министерство финансов Украины рассчитывает на завершение переговоров с Международным валютным фондом в июле и предоставление транша в сентябре этого года.

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