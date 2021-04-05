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05 апреля 2021, 16:21 975

У Зеленского раскритиковали столичные власти из-за транспортного коллапса в Киеве

05 апреля 2021, 16:21 975
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Там подчеркнули, что ситуация, когда без спецпропусков осталась часть медицинских работников, является недопустимой.
Там подчеркнули, что ситуация, когда без спецпропусков осталась часть медицинских работников, является недопустимой.
Фото из открытых источников
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В Офисе президента констатировали, что власти Киева не справились с обеспечением граждан спецпропусками на проезд в общественном транспорте во время локдауна. 

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента, пишет RegioNews.

"Печать спецпропусков, организация их выдачи и обеспечение спецпропусками всех работников предприятий критической инфраструктуры является ответственностью власти города Киева. Вынуждены констатировать, что это задание не было выполнено должным образом", - сообщили в ОП.

Там отметили, что ситуация, когда без спецпропусков осталась часть медицинских работников, является недопустимой.

"Подчеркиваем, что власти Киева должны срочно исправить ситуацию, обеспечив жителей города в соответствии с установленным порядком спецпропускам для пользования общественным транспортом. Должно быть обеспечено и достаточное количество единиц транспорта на маршрутах для перевозки", - добавили в Офисе президента.

Также там призвали столичные власти довести до сведения руководителей предприятий и организаций в городе Киеве, которые могут быть переведены на дистанционный режим работы, информацию о необходимости обеспечить такой режим для своих работников.

Напомним, с сегодняшнего дня в Киеве ввели более жесткие карантинные ограничения, которые будут действовать до 16 апреля. Среди основных запретов: общественный транспорт, в том числе метро, будет работать по спецпропускам, а школы и детские сады переходят на дистанционное обучение.

Украина Киев транспорт Офис президента Кличко Виталий

 
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