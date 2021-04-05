У Зеленского раскритиковали столичные власти из-за транспортного коллапса в Киеве

Там подчеркнули, что ситуация, когда без спецпропусков осталась часть медицинских работников, является недопустимой.

Там подчеркнули, что ситуация, когда без спецпропусков осталась часть медицинских работников, является недопустимой.

Фото из открытых источников

В Офисе президента констатировали, что власти Киева не справились с обеспечением граждан спецпропусками на проезд в общественном транспорте во время локдауна.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента, пишет RegioNews.

"Печать спецпропусков, организация их выдачи и обеспечение спецпропусками всех работников предприятий критической инфраструктуры является ответственностью власти города Киева. Вынуждены констатировать, что это задание не было выполнено должным образом", - сообщили в ОП.

Там отметили, что ситуация, когда без спецпропусков осталась часть медицинских работников, является недопустимой.

"Подчеркиваем, что власти Киева должны срочно исправить ситуацию, обеспечив жителей города в соответствии с установленным порядком спецпропускам для пользования общественным транспортом. Должно быть обеспечено и достаточное количество единиц транспорта на маршрутах для перевозки", - добавили в Офисе президента.

Также там призвали столичные власти довести до сведения руководителей предприятий и организаций в городе Киеве, которые могут быть переведены на дистанционный режим работы, информацию о необходимости обеспечить такой режим для своих работников.

Напомним, с сегодняшнего дня в Киеве ввели более жесткие карантинные ограничения, которые будут действовать до 16 апреля. Среди основных запретов: общественный транспорт, в том числе метро, будет работать по спецпропускам, а школы и детские сады переходят на дистанционное обучение.