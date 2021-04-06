В столичном метро из-за локдауна закрыли часть вестибюлей

С понедельника, 5 апреля, проезд в метро будет возможен только по спецпропускам

С понедельника, 5 апреля, проезд в метро будет возможен только по спецпропускам

Фото из открытых источников

Как сообщил в Facebook начальник КП "Киевский метрополитен" Виктор Брагинский, метро работает в обычном графике, проход на станции осуществляется по спецпропускам, пишет RegioNews.

"В то же время есть определенные ограничения. Станции с одним вестибюлем работают в обычном режиме, станции с двумя и более вестибюлями работают на один", - указано в сообщении.

Перечень вестибюлей, закрытых на вход и выход:

"Героев Днепра" - вестибюль №2 (в направлении г. Вышгород)

"Минская" - вестибюль №2 (со стороны ст. "Оболонь");

"Оболонь" - вестибюль №1 (со стороны ст. "Минская");

"Почайна" - вестибюль №1 (со стороны ст. "Оболонь");

"Контрактовая площадь" - вестибюль №2 (со стороны ст. "Тараса Шевченко");

"Васильковская" - вестибюль №2 (со стороны ст. "Выставочный центр");

"Ипподром" - вестибюль №1 (со стороны ст. "Выставочный центр");

"Теремки" - вестибюль №2 (в направлении выезда из города);

"Академгородок" - вестибюль №1 (со стороны ст. "Житомирская");

"Житомирская" - вестибюль №2 (со стороны ст. "Святошин");

"Святошин" - вестибюль №1 (со стороны ст. "Нивки");

"Нивки" - вестибюль №1 (со стороны ст. "Берестейская");

"Крещатик" - вестибюль №3 (по ул. Городецкого)

"Левобережная" - вестибюль №2 (со стороны ст. "Дарница")

"Дарница" - вестибюль №1 (со стороны ст. "Черниговская");

"Черниговская" - вестибюль №1 (с стороны ст. "Лесная)

"Лесная" - вестибюль №1 (со стороны ст. "Черниговская");

"Бориспольская" - вестибюль №1 (со стороны ст. "Вырлица");

"Харьковская" - вестибюль №2 (со стороны ст. "Вырлица");

"Позняки" - вестибюль №1 (со стороны ст. "Осокорки");

"Осокорки" - вестибюль №2 (со стороны ст. "Позняки");

"Выдубичи" - вестибюль №2 (со стороны ст. "Славутич");

"Золотые Ворота" - выход на ул. Владимирская.

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