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09 декабря 2020, 17:59 6

Сотрудников Госгеокадастра станет вдвое меньше: правительство одобрило новое постановление

09 декабря 2020, 17:59 6
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Содержание Госгеокадастра в 2019 году обошлось налогоплательщикам почти в 2 млрд грн
Содержание Госгеокадастра в 2019 году обошлось налогоплательщикам почти в 2 млрд грн
Фото: КМУ
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Кабинет министров одобрил постановление, которое утверждает предельную численность работников Госгеокадастра фактически вдвое меньшую от того, какая есть сегодня.

Об этом 9 декабря во время заседания правительства заявил премьер Денис Шмыгаль, пишет RegioNews.

"Еще один важный вопрос — работа Госгеокадастра. Прошли местные выборы, а это значит, что мы завершили первый этап децентрализации. В рамках этой реформы на места были переданы очень большие ресурсы, в том числе и земля в размере более 2 млн га. Передача земель в управление общин означает, что государство больше не будет содержать огромный штат Госгеокадастра", — сказал Шмыгаль.

По его словам, содержание Госгеокадастра в 2019 году обошлось налогоплательщикам почти в 2 млрд грн.

"В ведомстве работает более 9 тыс человек. Сегодня правительство примет постановление, которое утверждает предельную численность работников фактически вдвое меньшую от того, который есть сегодня", — добавил премьер.

Он добавил, что также будет оптимизирована структура и ликвидированы отделы в районах, зато создаются единые отделы предоставления админуслуг.

"Для людей и бизнеса качество услуг только упростится и улучшится", — заверил главу правительства.

В пояснительной записке к постановлению объясняется, что на сегодня Госгеокадастр вместе с территориальными органами является пятым по величине штата гражданским ведомством страны, представленным на уровне каждого района и/или города.

Предусматривается сокращение предельной численности работников системы Госгеокадастра на 57% — до 4,317 тысяч штатных единиц, в том числе 4,264 тысяч госслужащих.

Напомним, в Украине в течение двух месяцев хотят ликвидировать областные управления Госгеокадастра.

Кабмин Украина земля правительство Постановление
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