Народным депутатам ничего не мешает врать в декларациях - глава ЦПК

Нардепы до сих пор не вернули уголовную ответственность за недостоверное декларирование

Нардепы до сих пор не вернули уголовную ответственность за недостоверное декларирование

За недостоверное декларирование своего имущества и доходов народные депутаты не несут никакой уголовной ответственности, считают в Центре противодействия коррупции.

Как передает RegioNews, об этом сообщил глава ЦПК Виталий Шабунин на странице в Facebook.

Антикоррупционер напомнил, что нардепы не вернули уголовную ответственность за недостоверное декларирование, "хотя божились, что успеют это сделать".

По словам Шабунина, уголовная ответственность за недостоверное декларирование может грозить нардепам, если сумма скрытого имущества превышает 9 млн грн.

Меньше стоит, например, трехкомнатная квартира в центре Киева. То есть солгав о такой элиточке - депутат заплатит смешной штраф (или отделается общественными работами). Поэтому с чего бы депутатам (и другим) тупо не врать в декларациях? От серьезного наказания за это они себя хороших защитили", - подчеркнул глава ЦПК.

Ранее сообщалось, что нынешняя кампания декларирования завершилась. Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции уже начало проверку представленных деклараций.