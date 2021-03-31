Четыре машины и более 28 миллионов наличкой: Разумков показал свою декларацию

Больше главы Рады зарабатывает его супруга - за год почти 7 миллионов гривен

Больше главы Рады зарабатывает его супруга - за год почти 7 миллионов гривен

Фото: из открытых источников

Стали известны детали декларации главы Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова за 2020 год. Так, в прошлому году спикер парламента официально заработал 547 563 гривны.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на декларацию политика. Помимо заработной платы, Разумков за год получил 1,6 млн гривен от отчуждения имущества, а еще 12 тысяч гривен он заработал от продажи электроэнергии по зеленому тарифу. В то же время, жена политика Юлия Чайка за год заработала 6,7 млн гривен - это доход от предпринимательской деятельности. Также Разумков задекларировал домовладение площадью 492,2 м2 и стоимостью 2,9 млн гривен, офис, четыре квартиры и два земельных участка. Еще один участок - площадью 1333 м2 - в аренде Юлии Чайки. Кроме того, она владеет жилым домом на 489,6 м2 в Николаеве. В декларации Разумкова указаны авто TOYOTA LAND CRUISER 200, TOYOTA CAMRY, TESLA Model S и BMW X5. Последние две машины принадлежат Юлии Чайке. У Разумкова есть 28,5 млн гривен и 75 тысяч долларов наличными. У Юлии Чайки - 140 тысяч долларов, 45 тысяч евро и 970 тысяч гривен. Как сообщалось ранее, мэр Днепра подал декларацию: миллион долларов, автопарк и вертолет. За прошлый год Филатов получил 368 615 гривен зарплаты.

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