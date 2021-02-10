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10 февраля 2021, 10:02 3294

Глава КСУ Тупицкий полгода не платил за коммунальные услуги - СМИ

10 февраля 2021, 10:02 3294
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С ним расторгли договор аренды дома
С ним расторгли договор аренды дома
Фото: из открытых источников
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Отстраненный указом президента Владимира Зеленского глава Конституционного суда Александр Тупицкий не покидает арендованный дом в Конча-Заспе, несмотря на то, что договор с ним уже расторгли. 

Как передает RegioNews, об этом говорится в сюжете телеканала "Украина 24".

Так, стало известно, что глава суда арендовал коттедж в парке Конча-Заспа, где раньше отдыхала советская номенклатура. По словам директора парка Александра Гурина, Тупицкий пять месяцев не платил за пользование и шесть месяцев - за коммунальные услуги.

Он продолжает блокировать наше решение об освобождении этого дома путем размещения своих личных вещей. А из-за статуса судьи Конституционного суда он это комментирует как вмешательство в его личную жизнь", - подчеркнул Гурин.

Сумма задолженности достигла почти 80 тысяч гривен, и Конча-Заспа расторгла договор аренды с отстраненным главой КСУ, но он отказался освободить дом. После решения о выселении Тупицкий все же оплатил задолженность.

Ранее сообщалось, что Тупицкому заблокировали подпись и лишили права распоряжения печатью КСУ.

суд аренда коммунальные услуги КСУ Дом Александр Тупицкий

 
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