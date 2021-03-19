Работники "Укрзализныци" готовят масштабную забастовку и остановку всех поездов

Железнодорожники планируют остановить все перевозки

Железнодорожники планируют остановить все перевозки

Фото: из открытых источников

Работники "Укрзализныци" планируют начать масштабную забастовку через две недели, во время которой будет остановлено движение всех видов поездов и парализованы все перевозки.

Об этом в Facebook сообщила глава временной следственной комиссии Рады Юлия Гришина, передает RegioNews.

По словам Гришиной, бывший глава "Укрзализныци" Владимир Жмак отсутствовал на очередном заседании комиссии в связи с больничным из-за COVID-19. На заседании состоялась встреча с одним из трех профсоюзов "Укрзализныци".

Трудовой коллектив в отчаянии, через две недели планируется крупная забастовка с остановкой всех видов перевозок. Со всеми этими материалами комиссия уже работает", - заявила Гришина.

Нардеп добавила, что на следующее заседание временной следственной комиссии пригласят руководство Офиса Генерального прокурора, ГБР, МВД, СБУ, Государственной фискальной службы и НАБУ из-за неудовлетворительной динамики получения информации от правоохранителей.

Комиссия была создана Верховной Радой в конце января 2021 года, она должна дать оценку состояния дел в "Укрзализныце" и расследовать злоупотребления на предприятии в 2015-2020 годах.

Напомним, ранее железнодорожники заявляли о предупредительной акции 31 марта, они считают, что руководство "УЗ" игнорирует требования работников.

17 марта Кабмин уволил главу "Укрзализныци" Жмака, обязанности главы возложили на Ивана Юрика.