Уличенный в пьянке на рабочем месте экс-прокурор Тернопольщины заявил, что еще не уволен

По мнению прокурора, он находится в отпуске и собирается обжаловать принятые ранее решения

По мнению прокурора, он находится в отпуске и собирается обжаловать принятые ранее решения

Фото: из открытых источников

Как передает RegioNews, об этом Петришин написал на своей Facebook-странице.

Сразу отмечу, что из органов прокуратуры я не уволен и в настоящее время нахожусь в отпуске, а решение комиссии, как и приказы принятые на его основе - мной будут обжалованы", - заявил он.

По словам экс-прокурора, 19 февраля 2021 КДКП приняла решение о целесообразности его увольнения из органов прокуратуры, а потому считает, что требования по неразглашения "особенностей внутренней кухни" организации он сдержал и в дальнейшем имеет право объяснить обществу, что же произошло на самом деле.

Петришин отрицает факт распития алкоголя на рабочем месте в день его назначения на должность прокурора Тернопольской области и утверждает, что имеет достаточно показов в подтверждение своих слов. Отрицает также и то, что нецензурно ругался на рабочем месте.

Весь этот абсурд основывается на объяснение двух, по моему мнению, потерявших совесть и любые моральные принципы лиц, которым я накануне представления отказал в назначении на должности своих заместителей", - убежден Петришин.

По его словам, "по мнению Генинспекции, в моем кабинете под председательством руководства ОГП происходил не официальное мероприятие, а моя частная вечеринка, а наличие пищи была вызвана моим частным интересом, как и, наверное, наличие минеральной воды на столе президиума во время представления".

"Убежден, что суд даст оценку собранным доказательствам и все расставит на свои места", - резюмирует Петришин.

Ранее сообщалось, что 16 сентября стало известно, что новоназначенный прокурор Тернопольщины проработал на должности всего два дня, Николая Петришина уволили из-за "недоразумений с коллегами". Неофициальной причиной увольнения нового 30-летнего прокурора Тернопольщины является пьянка на рабочем месте и неподобающее должности поведение.

Также сообщалось, что уволенного со скандалом прокурора Тернопольщины трудоустроили в военную прокуратуру.