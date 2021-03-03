Уличенный в пьянке на рабочем месте экс-прокурор Тернопольщины заявил, что еще не уволен
Ранее назначенный заместитель руководителя Специализированной прокуратуры Центрального региона Николай Петришин заявляет, что не освобожден от должности.
Как передает RegioNews, об этом Петришин написал на своей Facebook-странице.
Сразу отмечу, что из органов прокуратуры я не уволен и в настоящее время нахожусь в отпуске, а решение комиссии, как и приказы принятые на его основе - мной будут обжалованы", - заявил он.
По словам экс-прокурора, 19 февраля 2021 КДКП приняла решение о целесообразности его увольнения из органов прокуратуры, а потому считает, что требования по неразглашения "особенностей внутренней кухни" организации он сдержал и в дальнейшем имеет право объяснить обществу, что же произошло на самом деле.
Петришин отрицает факт распития алкоголя на рабочем месте в день его назначения на должность прокурора Тернопольской области и утверждает, что имеет достаточно показов в подтверждение своих слов. Отрицает также и то, что нецензурно ругался на рабочем месте.
Весь этот абсурд основывается на объяснение двух, по моему мнению, потерявших совесть и любые моральные принципы лиц, которым я накануне представления отказал в назначении на должности своих заместителей", - убежден Петришин.
По его словам, "по мнению Генинспекции, в моем кабинете под председательством руководства ОГП происходил не официальное мероприятие, а моя частная вечеринка, а наличие пищи была вызвана моим частным интересом, как и, наверное, наличие минеральной воды на столе президиума во время представления".
"Убежден, что суд даст оценку собранным доказательствам и все расставит на свои места", - резюмирует Петришин.
Ранее сообщалось, что 16 сентября стало известно, что новоназначенный прокурор Тернопольщины проработал на должности всего два дня, Николая Петришина уволили из-за "недоразумений с коллегами". Неофициальной причиной увольнения нового 30-летнего прокурора Тернопольщины является пьянка на рабочем месте и неподобающее должности поведение.
Также сообщалось, что уволенного со скандалом прокурора Тернопольщины трудоустроили в военную прокуратуру.