В Черновицкой области прекратят межобластное автобусное сообщение
На Буковине, где действуют ограничения "красной" карантинной зоны, прекратят межобластное автобусное сообщение.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Черновицкой ОГА.
На Буковине усилят проверку соблюдения карантинных требований относительно пассажирских перевозок. Об этом шла речь во время совещания, которое с перевозчиками области провели начальник Управления инфраструктуры, капитального строительства и эксплуатации дорог Черновицкой областной государственной администрации Иван Микитюк и правоохранители, – говорится в сообщении пресс-службы.
Отмечается также, что с субботы, 13 марта, сотрудники полиции тщательнее будут контролировать соблюдение режима спецперевозок и противоэпидемических норм в транспорте. Так, пассажиры могут занимать только сидячие места и обязательно должны быть в маске во время поездки.
Также правоохранители будут пресекать работу межобластных маршрутов, которая запрещена в "красной" зоне карантина согласно постановления Правительства.
Кроме того, проверять будут и разрешительные документы на перевозку. За несоблюдение карантинных норм на нарушителей будут составлять соответствующие протоколы.
Во время совещания обсудили и внесении изменений в состав рабочей группы, которая занимается борьбой с нелегальными перевозками в области.
Как сообщалось, "Укрзализныця" до 19 марта продолжает ограничение продажи билетов и высадки-посадки пассажиров в "красных зонах". Эти ограничения действуют в отношении направлений с/до Ивано-Франковской, Черновицкой, Житомирской и Закарпатской областей.
А с 10 марта в "красных" Черновцах возобновили работу крупнейшего рынка. Это было требованием протестующих, которые устроили митинг.