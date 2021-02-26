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26 февраля 2021, 14:09 577

В Черкассах СБУ заблокировала незаконную финансовую схему на 8 миллионов

26 февраля 2021, 14:09 577
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Наладил схему менеджмент одной из черкасских продовольственных компаний
Наладил схему менеджмент одной из черкасских продовольственных компаний
Фото: СБУ
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Служба безопасности Украины разоблачила межрегиональную группировку, которая организовала схему незаконного возмещения из бюджета налога на добавленную стоимость (НДС).

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Сделка позволила злоумышленникам получить возмещение из государственного бюджета искусственно созданного НДС на более 8 млн грн. В сделке было задействовано 3 "фирмы-прокладки", зарегистрированные в разных регионах", - говорится в сообщении.

Через фиктивные бестоварные операции продукцию якобы передавали на переработку коммерческой структуре, которая входит в один из крупнейших агрохолдингов Украины.

Получив соответствующие сертификаты от структур агрохолдинга, черкасская компания экспортировала продукцию.

Во время обысков в офисах в разных регионах Украины правоохранители изъяли финансовую документацию, образцы штампа производителя мясной продукции, черную бухгалтерию, подтверждающую проведение незаконных сделок.

Продолжаются следственные действия для установления и привлечения к ответственности всех лиц, причастных к противоправной схемы.

Ранее сообщалось, что Луганщине руководство Восточной таможни организовала схему на 5 млн.

финансы бюджет мошенники налоги СБУ правоохранители

 
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