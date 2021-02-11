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11 февраля 2021, 10:02 8

Задержанных накануне "титушек" организации Кивы отпустили в полиции

11 февраля 2021, 10:02 8
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Всего было задержано более 100 человек
Всего было задержано более 100 человек
Фото: PavlovskyNews
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Всех бойцов организации Ильи Кивы "Патриоты за Жизнь", которые вчера были задержаны полицией - отпустили.

Как передает RegioNews, об этом сообщили в столичной полиции изданию PavlovskyNews.

Правоохранители уточнили, что уголовное дело возбуждено по двум статьям: хулиганство и подготовка к уголовному правонарушению", - говорится в сообщении.

Всего по делу было допрошено более 100 человек из организации "Патриоты за Жизнь".

Напомним, 10 февраля в Киеве конфликт между активистами "Нацкорпусу” и ОПЗЖ, сообщают о стрельбе.

Ранее сообщалось, в Печерском районе Киева в одном из помещений на Тверском тупике правоохранители нашли оружие и гранаты.

расследование полиция конфликт ОПЗЖ Нацполиция Нацкорпус

 
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