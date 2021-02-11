Задержанных накануне "титушек" организации Кивы отпустили в полиции
Всего было задержано более 100 человек
Всего было задержано более 100 человек
Всех бойцов организации Ильи Кивы "Патриоты за Жизнь", которые вчера были задержаны полицией - отпустили.
Как передает RegioNews, об этом сообщили в столичной полиции изданию PavlovskyNews.
Правоохранители уточнили, что уголовное дело возбуждено по двум статьям: хулиганство и подготовка к уголовному правонарушению", - говорится в сообщении.
Всего по делу было допрошено более 100 человек из организации "Патриоты за Жизнь".
Напомним, 10 февраля в Киеве конфликт между активистами "Нацкорпусу” и ОПЗЖ, сообщают о стрельбе.
Ранее сообщалось, в Печерском районе Киева в одном из помещений на Тверском тупике правоохранители нашли оружие и гранаты.
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