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11 февраля 2021, 09:24 482

В одном из зданий Киева полиция нашла оружие и гранаты

11 февраля 2021, 09:24 482
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Для проведения процессуальных действий полиция забрала в участок более 100 человек
Для проведения процессуальных действий полиция забрала в участок более 100 человек
Фото: Нацполиция
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В Печерском районе Киева в одном из помещений на Тверском тупике правоохранители нашли оружие и гранаты. В результате более 100 человек были "приглашены" в полицию для проведения процессуальных действий.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Нацполицию.

В результате обыска в помещении правоохранители изъяли несколько единиц оружия и гранаты, которые направлены на исследование. Будет устанавливаться их происхождение и цель хранения. Кроме того, в территориальное управление полиции приглашены более ста человек, с которыми проводят процессуальные действия", - заявили в полиции.

Полиция начала расследование в рамках уголовного дела по фактам приготовления к уголовного правонарушения и хулиганства. Сейчас решается вопрос о дополнительной правовой квалификации события.

Ранее сообщалось, что в Киеве конфликт между активистами "Нацкорпусу” и ОПЗЖ, сообщают о стрельбе.

Нацкорпус ОПЗЖ конфликт оружие Киев полиция

 
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