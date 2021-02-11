В одном из зданий Киева полиция нашла оружие и гранаты
В Печерском районе Киева в одном из помещений на Тверском тупике правоохранители нашли оружие и гранаты. В результате более 100 человек были "приглашены" в полицию для проведения процессуальных действий.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Нацполицию.
В результате обыска в помещении правоохранители изъяли несколько единиц оружия и гранаты, которые направлены на исследование. Будет устанавливаться их происхождение и цель хранения. Кроме того, в территориальное управление полиции приглашены более ста человек, с которыми проводят процессуальные действия", - заявили в полиции.
Полиция начала расследование в рамках уголовного дела по фактам приготовления к уголовного правонарушения и хулиганства. Сейчас решается вопрос о дополнительной правовой квалификации события.
Ранее сообщалось, что в Киеве конфликт между активистами "Нацкорпусу” и ОПЗЖ, сообщают о стрельбе.