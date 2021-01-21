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21 января 2021, 12:48 30

Комитет Рады рекомендует нардепам ликвидировать госконцерн "Укроборонпром"

21 января 2021, 12:48 30
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ДК превратят в акционерное общество
ДК превратят в акционерное общество
Фото из открытых источников
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Комитет по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки рекомендует Верховной Раде ликвидировать госконцерн "Укроборонпром". ДК превратят в акционерное общество.

Как пишет RegioNews об этом сообщает пресс-служба партии "Слуга народа".

"Такая реформа позволит своевременно и полноценно обеспечивать украинскую армию качественным оружием и техникой. Соответствующий законопроект №3822 поддержал комитет по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки и рекомендовал парламенту проголосовать за него в первом чтении на ближайшей сессии", - указано в сообщении.

В комитете подчеркивают, что закон даст возможность ускорить трансформацию ОПК в кратчайшие сроки - до одного года.

По словам гендиректора "Укроборонпрома" Юрия Гусева, в рамках трансформации создадут две крупные холдинги: "Оборонительные системы Украины", которые объединят 65 предприятий в 6 субхолдингов; и аэрокосмический холдинг, который будет заниматься авиацией и космосом.

Напомним, в "Укроборонпроме" стартовало производство ЖК "Нептун" для Минобороны.

Украина Слуга народа Укроборонпром Министерство предприятие
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