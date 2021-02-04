Найем в "Укроборонпроме" за год заработал более трех миллионов гривен

Только в январе-октябре 2020 года Наем получил 2,28 млн гривен

Только в январе-октябре 2020 года Наем получил 2,28 млн гривен

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Бывший нардеп, а ныне директор по активам концерна "Укроборонпром" Мустафа Найем, недавно получивший эту должность, за 2020 год заработал в госконцерне 3,007 миллиона гривен.

Кк пишет RegioNews, об этом со ссылкой на ответ "Укроборонпрома" сообщают "Украинские новости" в четверг, 4 февраля.

При этом до 1 ноября 2020 года он получал зарплату, будучи на должности заместителя генерального директора по взаимодействию с органами государственной власти.

В ответе говорится, что в январе-октябре 2020 года Наем получил 2,28 млн гривен, а в качестве директора по вопросам активов в ноябре-декабре 2020-го - 724,95 тыс. гривен. То есть его зарплата на новой должности составила в среднем около 362,5 тысячи гривен в месяц.

Напомним, в Украине хотят открыть информацию о зарплатах в госкомпаниях.