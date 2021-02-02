В Украине сейчас нет "красных" зон карантина
Правительство хочет снова ввести адаптивный карантин
Правительство хочет снова ввести адаптивный карантин
В Украине по состоянию на начало февраля нет "красных" зон эпидемической опасности в отношении распространения коронавирусной болезни COVID-19, правительство может вернуть адаптивный карантин.
Как пишет RegioNews, об этом министр здравоохранения Максим Степанов сказал на брифинге 2 февраля.
"В соответствии с нашей стратегией мы хотим перейти к адаптивному карантину. Сейчас мы сделали просчеты – и в ближайшее время вынесем на заседание Кабинета министров это постановление", - сказал он.
Министр добавил, что в Украине на сегодня по тех показателях, которые были, нет ни одной административно-территориальной единицы, которая бы была в "красной" зоне.
Ранее в Минздраве сказали, при каких условиях школы опять закроют на карантин.
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