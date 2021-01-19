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19 января 2021, 08:39 830

В аэропорту "Борисполь" обнаружили кокаина на более 2 млн гривен

19 января 2021, 08:39 830
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Наркотическое вещество доставили из одной из соседних стран
Наркотическое вещество доставили из одной из соседних стран
Фото: СБУ
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Служба безопасности Украины обнаружила партию кокаина, ввезенного контрабандным путем через Международный аэропорт "Борисполь". Вещество было спрятано в закрытой консервной банке.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Партию наркотика весом 0,5 кг вез для сбыта на территории Украины иностранец под видом туриста. Кокаин обнаружили в его личных вещах во время таможенного досмотра в аэропорту. Проведенные на месте экспресс-исследования подтвердили, что это кокаин.

Стоимость изъятого наркотика по ценам черного рынка превышает 2,1 миллиона гривен.

Напомним, ранее через "зеленый коридор" аэропорту "Борисполь" пытались пронести золотые часы с бриллиантами на 1,5 млн гривен.

наркотики иностранцы контрабанда аэропорт Борисполь
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