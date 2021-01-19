В аэропорту "Борисполь" обнаружили кокаина на более 2 млн гривен
Наркотическое вещество доставили из одной из соседних стран
Наркотическое вещество доставили из одной из соседних стран
Служба безопасности Украины обнаружила партию кокаина, ввезенного контрабандным путем через Международный аэропорт "Борисполь". Вещество было спрятано в закрытой консервной банке.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Партию наркотика весом 0,5 кг вез для сбыта на территории Украины иностранец под видом туриста. Кокаин обнаружили в его личных вещах во время таможенного досмотра в аэропорту. Проведенные на месте экспресс-исследования подтвердили, что это кокаин.
Стоимость изъятого наркотика по ценам черного рынка превышает 2,1 миллиона гривен.
Напомним, ранее через "зеленый коридор" аэропорту "Борисполь" пытались пронести золотые часы с бриллиантами на 1,5 млн гривен.
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
14 декабря 2020
Звездная шляпа: почему главная елка страны поменяла верхушку
Итоги выборов-2020: кто, где и сколько получил в облсоветах
Славянск после выборов: как казус Штепы может довести город до ВГА