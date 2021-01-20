Южно-Українська АЕС погрожує припинити надавати послуги з водо - і теплопостачання міста

Нагадує про борг і вимагає підвищення тарифів на свої послуги

Нагадує про борг і вимагає підвищення тарифів на свої послуги

Фото з відкритих джерел

Южно-Українська АЕС має намір з 1 січня 2022 року припинити надавати послуги тепло-, водопостачання і водовідведення населенню Южноукраїнська, якщо члени виконкому не приймуть запропонований тариф.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Facebook-сторінку Южно-Українського енергетичного комплексу.

Наголошується, що загальний борг КП "Теплопостачання та водо-каналізаційне господарство" перед ВП ЮУ АЕС на 1 січня 2021 перевищує 190 мільйонів гривень.

Серед питань порядку денного чергового засідання виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради— питання тарифів на послуги, які ВП ЮУ АЕС надає КП "ТВКХ".

Якщо консенсус не буде досягнутий і тарифи не відкорегують на основі економічно обґрунтованих розрахунків, ВП ЮУ АЕС Держпідприємства НАЕК "Енергоатом" буде змушене припинити ведення невластивої підприємству діяльності, яка приносить шалені збитки. Про свої наміри керівництво ВП ЮУ АЕС повідомило місцеві органи самоврядування ще в липні 2020.

Перегляд тарифів: варіанти без варіантів На 20 січня призначено чергове засідання виконавчого комітету... Posted by Южно-Український енергокомплекс on Tuesday, January 19, 2021

Як повідомлялося раніше, 12 грудня 2020 один з енергоблоків Рівненської АЕС раптово відключився від мережі.