Украинцы в прошлом году увеличили потребление электроэнергии

Речь идет об увеличении потребления на 3,4% - до 36,4 млрд кВт∙ч

Речь идет об увеличении потребления на 3,4% - до 36,4 млрд кВт∙ч

Рixabay

Потребление электроэнергии в объединенной энергосистеме Украины (нетто, без учета потерь в сетях) за 2020 год составило 117,7 млрд кВт∙час. Это на 2,1% меньше, чем за 2019 год (120,2 млрд кВт∙ч).

Как пишет RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе "Укрэнерго".

По данным компании, население Украины увеличило потребление электроэнергии по 2020 год на 3,4% до 36,4 млрд кВт∙ч (в 2019 году - 35,2 млрд кВт∙ч).

В то же время промышленность сократила потребление электроэнергии на 3,8% до 49,2 млрд кВт∙ч (в 2019 году - 51,2 млрд кВт∙ч).

Больше всего сократилось потребление машиностроительной отраслью (-14,7%), транспортом (-13,4%), коммунальными предприятиями (-5,9%), металлургией (-5,5%) и топливной промышленностью (-5%).

В 2020 году наибольший рост электропотребления в сравнении с прошлым годом в процентном выражении продемонстрировали химическая и нефтехимическая промышленность (+10,6%), производство строительных материалов (+3%) и сельхоз потребители (+2,8%).

Ранее сообщалось, что нардепы хотят, чтобы правительство вернуло льготный тариф на электричество.