10:58  18 января
Кабмин хочет продлить адаптивный карантин до 31 марта
12:22  18 января
Пожар в одесском отеле: появились новые подробности трагедии
08:06  18 января
Боевики дважды обстреляли позиции ООС на Приазовье из противотанковых гранатометов
UA | RU
UA | RU
18 января 2021, 11:59 7

Украинцы в прошлом году увеличили потребление электроэнергии

18 января 2021, 11:59 7
Читайте також українською мовою
Речь идет об увеличении потребления на 3,4% - до 36,4 млрд кВт∙ч
Речь идет об увеличении потребления на 3,4% - до 36,4 млрд кВт∙ч
Рixabay
Читайте також
українською мовою

Потребление электроэнергии в объединенной энергосистеме Украины (нетто, без учета потерь в сетях) за 2020 год составило 117,7 млрд кВт∙час. Это на 2,1% меньше, чем за 2019 год (120,2 млрд кВт∙ч).

Как пишет RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе "Укрэнерго".

По данным компании, население Украины увеличило потребление электроэнергии по 2020 год на 3,4% до 36,4 млрд кВт∙ч (в 2019 году - 35,2 млрд кВт∙ч).

В то же время промышленность сократила потребление электроэнергии на 3,8% до 49,2 млрд кВт∙ч (в 2019 году - 51,2 млрд кВт∙ч).

Больше всего сократилось потребление машиностроительной отраслью (-14,7%), транспортом (-13,4%), коммунальными предприятиями (-5,9%), металлургией (-5,5%) и топливной промышленностью (-5%).

В 2020 году наибольший рост электропотребления в сравнении с прошлым годом в процентном выражении продемонстрировали химическая и нефтехимическая промышленность (+10,6%), производство строительных материалов (+3%) и сельхоз потребители (+2,8%).

Ранее сообщалось, что нардепы хотят, чтобы правительство вернуло льготный тариф на электричество.

Украина
Подписывайтесь на RegioNews
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
14 декабря 2020
Звездная шляпа: почему главная елка страны поменяла верхушку
Все видео »
Коалиционные игры: чем закончится политический кризис на Черниговщине
Местные коалициады. Кто будет контролировать Киевский горсовет
Все публикации »
Юрий Бражник
Кирилл Сазонов
Ирина Геращенко
Все блоги »