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18 січня 2021, 11:59 5

Українці минулого року збільшили споживання електроенергії

18 січня 2021, 11:59 5
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Йдеться про збільшення споживання на 3,4% - до 36,4 млрд кВт∙год
Йдеться про збільшення споживання на 3,4% - до 36,4 млрд кВт∙год
Рixabay
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Споживання електроенергії в об’єднаній енергосистемі України (нетто, без урахування втрат в мережах) за 2020 рік становило 117,7 млрд кВт∙год. Це на 2,1% менше, ніж за 2019 рік (120,2 млрд кВт∙год).

Як пише RegioNews, про це повідомили у пресслужбі "Укренерго".

За даними компанії, населення України збільшило споживання електроенергії за 2020 рік на 3,4% до 36,4 млрд кВт∙год (у 2019 році - 35,2 млрд кВт∙год).

Водночас промисловість скоротила споживання електроенергії на 3,8% до 49,2 млрд кВт∙год (у 2019 році - 51,2 млрд кВт∙год).

Найбільше скоротилося споживання машинобудівною галуззю (-14,7%), транспортом (-13,4%), комунальними підприємствами (-5,9%), металургією (-5,5%) та паливною промисловістю (-5%).

У 2020 році найбільше зростання електроспоживання в порівнянні з минулим роком у відсотковому вираженні продемонстрували хімічна та нафтохімічна промисловість (+10,6%), виробництво будівельних матеріалів (+3%) та сільгосп споживачі (+2,8%).

Раніше повідомлялося, що нардепи хочуть, щоб уряд повернув пільговий тариф на електрику.

Україна
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