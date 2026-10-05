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Виктор Шлинчак Председатель правления Института мировой политики info@regionews.ua
05 октября 2026, 12:13

Дожать Украину: медийный крючок Москвы и осенний дедлайн

05 октября 2026, 12:13
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Что мы имеем последние несколько дней? Исключительно российскую информационную кампанию, которая развернулась у нас в тылу, а сейчас еще и будет масштабироваться по Европе
Что мы имеем последние несколько дней? Исключительно российскую информационную кампанию, которая развернулась у нас в тылу, а сейчас еще и будет масштабироваться по Европе
Фото: из открытых источников
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Мотив один: давайте сдаваться, соглашайтесь на что угодно, отдавайте в руки Москвы ключи от управления Украиной (потому что какая тогда субъектность, если агрессор собирается диктовать, какие нам оборонные союзы создавать, на каком языке говорить или в какую церковь ходить).

И стартовала эта кампания сразу после заявлений Путина на Валдайском форуме. У них это действительно идет по плану – в данном случае – по медийно-информационному. Потому что надо дожать Украину, пока Путин собирается в Китай в ноябре.

Ну, и на фоне того, что большинство из нас действительно ментально плавит и кое-кто ведется на весь этот треш, потому что не видит выхода, надо сказать честно – у нас другого выхода просто нет, кроме как сцепить зубы и продержаться следующие 3-4 месяца. Мы же выдержали 2022-й, когда все было еще хуже, не так ли?

Что же до огромного массива "переговорных постов", которые я читаю вторые сутки. Анализируя тезисы всех этих умиротворителей и "миротворцев", у меня больше ощущение, что они это делают не потому, что недальновидные или "попаянные". А потому, что вся эта кампания не просто пахнет, а воняет российскими деньгами. У меня всё.

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Украина РФ война Европа российская пропаганда
 
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