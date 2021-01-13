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13 января 2021, 13:51 60

Разумков собирает совещание с участием Шмыгаля и председателей фракций из-за повышения тарифов на коммуналку

13 января 2021, 13:51 60
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Совещание планируется в 16:00 13 января
Совещание планируется в 16:00 13 января
Фото: УНИАН
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В среду, 13 января, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков планирует созвать совещание с премьером Денисом Шмыгалем и главами парламентских фракций, чтобы обсудить вопрос повышения тарифов и реформы энергетического рынка. 

Как пишет RegioNews, об этом со ссылкой на источник в парламенте сообщил "Интерфакс-Украина".

Совещание планируется в 16:00. Ожидается участие в нем премьер-министра Дениса Шмыгаля.

"Вероятно, будет обсуждаться создание некоей рабочей группы и возможные пути законодательного решения вопроса относительно тарифов", - сказано в сообщении.

О том, что сегодня планируется встреча руководителей фракций с Разумковым, также сообщил глава фракции "Голос" Ярослав Железняк. По его словам, повестка дня совещания пока неизвестна.

Ранее сообщалось, что в Украине больше не действуют ночные тарифы и другие льготы на электроэнергию.

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