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14 декабря 2020, 10:51 111

В "Слуге народа" готовы поддержать проект госбюджета от Минздрава - Качура

14 декабря 2020, 10:51 111
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Госбюджет-2021 может быть принят на внеочередной сессии Рады
Фото: из открытых источников
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Народный депутат от "Слуги Народа" Александр Качура заявил, что во фракции готовы поддержать проект госбюджета от Минздрава, который предполагает почти двукратное увеличение расходов на медицину. 

Об этом передает RegioNews со ссылкой на PavlovskyNews.

Строительство дорог является важным направлением, но по ним некому будет ездить в случае коллапса в медицинской системе", - считает депутат.

Он отметил, что поддержит инициативы Максима Степанова, который просит выделить на здравоохранение 296 млрд гривен вместо 159 млрд, которые заложены в действующем проекте госбюджета.

По словам Качуры, многие его коллеги придерживаются аналогичной точки зрения.

"В ЕС анестезиолог получает 200 евро за час работы, а у нас столько за месяц", - заявил нардеп, отметив угрозу массового выезда специалистов за границу.

Он добавил, что главный финансовый документ страны может быть принят на внеочередной сессии Рады.

Ранее сообщалось, что Степанов считает бюджет медицинской отрасли на следующий год недопустимо малым.

финансирование зарплаты Слуга народа медицина Александр Качура
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