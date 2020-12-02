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02 декабря 2020, 11:04 8

Председатель Госпотребслужбы Киева заявил о неэффективности карантина выходного дня

02 декабря 2020, 11:04 8
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Карантин выходного дня был введен как один из альтернативных методов уменьшения социальной активности
Карантин выходного дня был введен как один из альтернативных методов уменьшения социальной активности
Фото: flickr
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Карантин выходного дня не показал эффективных результатов в Киеве. В столице и в целом по Украине продолжает наблюдаться стремительный рост заболеваемости COVID-19.

Об этом заявил глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан, пишет RegioNews со ссылкой на "РБК-Украина".

По его словам, карантин выходного дня был введен как один из альтернативных методов уменьшения социальной активности.

"Сегодня он не показал свою эффективность и целесообразность при данных условиях. Результатов по карантинных мероприятиях (выходного дня, - ред.) - нет никаких. С эпидемиологической точки зрения. Возможно, какие-то другие", - сказал Рубан.

Он добавил, что такие ограничения являются эффективными, если нет резкого роста заболеваемости COVID-19.

"Сегодня мы наблюдаем стремительный рост заболеваемости в целом по Украине, по региону. Поэтому он неэффективно влияет. И нет таких показателей, что подтверждают его эффективность", - отметил Рубан.

Напомним, ранее стало известно, когда правительство будет принимать решение относительно введения локдауна.

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