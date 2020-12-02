Председатель Госпотребслужбы Киева заявил о неэффективности карантина выходного дня

Карантин выходного дня был введен как один из альтернативных методов уменьшения социальной активности

Карантин выходного дня был введен как один из альтернативных методов уменьшения социальной активности

Фото: flickr

Карантин выходного дня не показал эффективных результатов в Киеве. В столице и в целом по Украине продолжает наблюдаться стремительный рост заболеваемости COVID-19.

Об этом заявил глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан, пишет RegioNews со ссылкой на "РБК-Украина".

По его словам, карантин выходного дня был введен как один из альтернативных методов уменьшения социальной активности.

"Сегодня он не показал свою эффективность и целесообразность при данных условиях. Результатов по карантинных мероприятиях (выходного дня, - ред.) - нет никаких. С эпидемиологической точки зрения. Возможно, какие-то другие", - сказал Рубан.

Он добавил, что такие ограничения являются эффективными, если нет резкого роста заболеваемости COVID-19.

"Сегодня мы наблюдаем стремительный рост заболеваемости в целом по Украине, по региону. Поэтому он неэффективно влияет. И нет таких показателей, что подтверждают его эффективность", - отметил Рубан.

Напомним, ранее стало известно, когда правительство будет принимать решение относительно введения локдауна.