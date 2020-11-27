В Бюджете-2021 расходы на Верховную Раду выросли на четверть

Речь идет о 2 529 712,2 тысячи гривен

Речь идет о 2 529 712,2 тысячи гривен

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Расходы общего фонда государственного бюджета на Аппарат Верховной рады в 2021 году составят 2 529 712,2 тысячи гривен. Это на 24,1% больше, чем в текущем году (2 038 424,8 тысячи гривен).

Соответствующая норма заложена в проекте государственного бюджета ко второму чтению, который обнародован на сайте Верховной Рады.

Кроме того, расходы на Верховную Раду на 247 026,4 тысячи гривен больше, чем это было предусмотрено в проекте госбюджета первому чтению в сентябре.

В соответствии с проектом, расходы на Секретариат Кабинета министров составят 1 106 549,3 тысячи гривен. Это на 15,4% больше, чем в текущем году (959 075,0 тысяч гривен). По сравнению с первым чтением расходы выросли на 14 208,0 тысяч гривен.

Напомним, что правительство оставило на том же уровне рост расходов на Офис президента в Бюджете-2021 - то есть на 40%.