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27 листопада 2020, 10:49 21

Проєкт бюджету-2021 вже надійшов у Раду

27 листопада 2020, 10:49 21
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Текст документа поки відсутній на сайті парламенту
Текст документа поки відсутній на сайті парламенту
Фото: з відкритих джерел
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Доопрацьований до другого читання проєкт закону про державний бюджет на 2021 рік надійшов на розгляд Верховної Ради.

Про це свідчать дані на сайті Верховної Ради, передає RegioNews.

27 листопада отриманий доопрацьований проєкт, переданий на розгляд керівництву", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що 26 листопада Кабінет міністрів затвердив доопрацьований проєкт державного бюджету на 2021 рік, тепер його передадуть на голосування до Верховної ради.

У проєкт державного бюджету на 2021 рік закладено 1 трильйон і 92 мільярди гривень доходів, 1 трильйон і 328 мільярдів гривень витрат.

Також Кабінет міністрів скоротив дефіцит бюджету з 6,0% до 5,5% від валового внутрішнього продукту.

Кабмін ВР бюджет финансы законопроєкт
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