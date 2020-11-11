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11 ноября 2020, 08:42

Шмыгаль рассказал, какая из реформ в Украине одна из самых успешных

11 ноября 2020, 08:42
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По мнению премьера, эта реформа - прорыв для страны
По мнению премьера, эта реформа - прорыв для страны
Фото: из открытых источников
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По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, реформа децентрализации - одна из самых успешных в Украине, вследствие чего местная власть стала сильной.

Об этом передает RegioNews со ссылкой на эфир телеканала "Украина 24".

Так, по мнению премьера, вследствие децентрализации местная власть стала сильной, а местные общины "получили землю, деньги и полномочия, а вместе с ними и ответственность".

Сегодня все на местах. Два млн гектаров земли сельскохозяйственного значения передали, 509 млрд - это размер местных бюджетов в 2021 году. Вся полнота власти и ответственность передана председателям общин и избранным советам", - отметил премьер.

По его словам, общины стали "мощным инструментом с коротким расстоянием к власти".

Каждый может прийти к избранному им руководителю, и тот должен ответить на вопрос, потому что у него есть деньги и полномочия для управления процессами", - сказал Шмыгаль.

По мнению премьера, эта реформа - прорыв для Украины.

Мэры станут ответственными хозяйственниками и перестанут заниматься политикой, поскольку нужно управлять хозяйством. Это важнейший показатель, по которому общество будет оценивать эффективность местного менеджера, а не политика", - добавил Шмыгаль.

Напомним, ранее Шмыгаль заявил, что ведение карантина выходного дня позволит Украине избежать стремительного роста заболеваемости COVID-19 и зафиксировать ситуацию на текущем уровне.

Денис Шмыгаль мэр бюджет земля реформа децентрализация
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