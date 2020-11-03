09:46  03 ноября
Новый антирекорд COVID-19 в Украине: за сутки почти 9 тысяч новых случаев
10:43  03 ноября
Здание КСУ в Киеве взяли под охрану
08:13  03 ноября
Нарушение перемирия на Донбассе: боевики использовали гранатомет и стрелковое оружие
UA | RU
UA | RU
03 ноября 2020, 11:56 4

Комитет парламента завершил подготовку Госбюджета-2021 к первому чтению

03 ноября 2020, 11:56 4
Читайте також українською мовою
Комитет подготовил проект постановления по поводу выводов и предложений, положения которого согласованы с правительством
Комитет подготовил проект постановления по поводу выводов и предложений, положения которого согласованы с правительством
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Бюджетный комитет парламента завершил подготовку проекта государственного бюджета на следующий год к рассмотрению в первом чтении.

Как сообщил глава комитета Юрий Аристов Facebook, парламентарии предлагают увеличить доходы госбюджета на 20,2 млрд гривен и осуществить полное перераспределение расходов, информирует RegioNews.

Указано, что комитет подготовил проект постановления по поводу выводов и предложений, положения которого согласованы с правительством.

"Проектом бюджетных выводов предлагается увеличить доходы госбюджета на 20,2 млрд гривен и осуществить определенное перераспределение издержек. Вследствие этого появилась возможность поддержать предложения по отдельным программам", - пояснил глава комитета.

Комитет предлагает уточнить или исключить отдельные положения закона о госбюджете, чтобы согласовать их с требованиями Бюджетного кодекса. Речь идет об определении предельных объемов гарантированного государственного долга и государственных гарантий, распределение нераспределенных расходов на государственные капиталовложения (на основании соответствующего решения Межведомственной комиссии), а также об обеспечении парламентского контроля над распределением средств по некоторым бюджетным программам.

Аристов отметил, что предлагается также учесть предложения об увеличении бюджетных расходов на:

  • отдельные программы и мероприятия в области здравоохранения, образования, социальной защиты, культуры, спорта;
  • обеспечение функционирования дипломатических учреждений;
  • утилизацию твердого ракетного топлива;
  • оказание господдержки сельскохозяйственным товаропроизводителям;
  • реализацию государственных инвестиционных и инфраструктурных проектов.

Кроме того, комитет предлагает дать поручение Кабмину при подготовке законопроекта ко второму чтению проработать и другие предложения для поиска ресурса на:

  • повышение государственных социальных стандартов, прежде всего - прожиточного минимума, исходя из финансовых возможностей государства;
  • надлежащее финансовое обеспечение оплаты труда педагогических работников;
  • увеличение поступлений от приватизации госимущества с соответствующим уменьшением государственных заимствований и предельного объема государственного долга.

"Комитет по вопросам бюджета рекомендует Верховной Раде принять подготовленный комитетом проект постановления по поводу выводов и предложений к проекту госбюджета на 2021 год и рассчитывает на поддержку сессионного зала", - подытожил Аристов.

Бюджетный комитет завершил подготовку проекта Госбюджета на 2021 год к рассмотрению в первом чтении. В Комитете по...

Posted by Юрий Аристов on Monday, November 2, 2020

Напомним, в "Слуге народа" считают, что бюджет на 2021 год будут принимать "под елку".

Украина бюджет Верховная Рада нардеп парламент
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
Все видео »
Труханов теряет послушный горсовет: с кем будет договариваться мэр
Выборы в Запорожье: удастся ли мэру Буряку дожить до конца второго срока и причем тут Коломойский
Все публикации »
Виктор Таран
Роман Шрайк
Владимир Фесенко
Все блоги »