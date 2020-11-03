Комитет парламента завершил подготовку Госбюджета-2021 к первому чтению

Комитет подготовил проект постановления по поводу выводов и предложений, положения которого согласованы с правительством

Комитет подготовил проект постановления по поводу выводов и предложений, положения которого согласованы с правительством

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Бюджетный комитет парламента завершил подготовку проекта государственного бюджета на следующий год к рассмотрению в первом чтении.

Как сообщил глава комитета Юрий Аристов Facebook, парламентарии предлагают увеличить доходы госбюджета на 20,2 млрд гривен и осуществить полное перераспределение расходов, информирует RegioNews.

Указано, что комитет подготовил проект постановления по поводу выводов и предложений, положения которого согласованы с правительством.

"Проектом бюджетных выводов предлагается увеличить доходы госбюджета на 20,2 млрд гривен и осуществить определенное перераспределение издержек. Вследствие этого появилась возможность поддержать предложения по отдельным программам", - пояснил глава комитета.

Комитет предлагает уточнить или исключить отдельные положения закона о госбюджете, чтобы согласовать их с требованиями Бюджетного кодекса. Речь идет об определении предельных объемов гарантированного государственного долга и государственных гарантий, распределение нераспределенных расходов на государственные капиталовложения (на основании соответствующего решения Межведомственной комиссии), а также об обеспечении парламентского контроля над распределением средств по некоторым бюджетным программам.

Аристов отметил, что предлагается также учесть предложения об увеличении бюджетных расходов на:

отдельные программы и мероприятия в области здравоохранения, образования, социальной защиты, культуры, спорта;

обеспечение функционирования дипломатических учреждений;

утилизацию твердого ракетного топлива;

оказание господдержки сельскохозяйственным товаропроизводителям;

реализацию государственных инвестиционных и инфраструктурных проектов.

Кроме того, комитет предлагает дать поручение Кабмину при подготовке законопроекта ко второму чтению проработать и другие предложения для поиска ресурса на:

повышение государственных социальных стандартов, прежде всего - прожиточного минимума, исходя из финансовых возможностей государства;

надлежащее финансовое обеспечение оплаты труда педагогических работников;

увеличение поступлений от приватизации госимущества с соответствующим уменьшением государственных заимствований и предельного объема государственного долга.

"Комитет по вопросам бюджета рекомендует Верховной Раде принять подготовленный комитетом проект постановления по поводу выводов и предложений к проекту госбюджета на 2021 год и рассчитывает на поддержку сессионного зала", - подытожил Аристов.

Бюджетный комитет завершил подготовку проекта Госбюджета на 2021 год к рассмотрению в первом чтении. В Комитете по... Posted by Юрий Аристов on Monday, November 2, 2020

Напомним, в "Слуге народа" считают, что бюджет на 2021 год будут принимать "под елку".