Украина и ЕС подписали важные соглашения на 390 миллионов евро - Шмыгаль

Среди них три соглашения с Евросоюзом и два - с Европейским инвестиционным банком

Среди них три соглашения с Евросоюзом и два - с Европейским инвестиционным банком

Фото: из открытых источников

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в рамках саммита Украина-ЕС в Брюсселе между сторонами были достигнуты договоренности и подписаны соглашения на общую сумму 390 миллионов евро.

Об этом премьер-министр сообщил в Facebook, передает RegioNews. При участии президента Украины Владимира Зеленского и представителей правительства в Брюсселе были достигнуты новые договоренности и подписаны важные соглашения на общую сумму 390 миллионов евро", - написал Шмыгаль. Среди них три соглашения с Европейским Союзом: 10 млн евро в рамках соглашения "Климатический пакет для стабильной экономики в Украине" будут направлены на различные мероприятия по развитию ресурсно эффективной, чистой и конкурентоспособной экономики, в частности путем поддержки энергоэффективности местного малого и среднего бизнеса, поддержки местных громад и создании совместного ресурсного центра по вопросам климатических инноваций между Украиной и ЕС.

30 млн евро, предусмотренные соглашением "Программа ЕС "Крепкие регионы", пойдут на помощь восточным областям Украины для преодоления негативных последствий пандемии и российской агрессии.

20 млн евро будут направлены на развитие благоприятной среды для работы гражданского общества и привлечения его к политическим процессам. Еще два соглашения подписаны с Европейским инвестиционным банком: 300 млн евро в рамках соглашения о финансировании проекта "Энергоэффективность общественных зданий в Украине" будут привлечены для реализации мер, направленных на совершенствование процесса термомодернизации общественных зданий в Украине. В частности, теплоизоляция крыши, подвала и стен, установка энергоэффективных окон, освещения, инвестиции в возобновляемые источники энергии.

30 млн евро займа, предусмотренные гарантийной соглашением "Логистическая сеть (Модернизация и цифровизация Укрпочты)" пойдут на закупку сортировочного оборудования и создание трех сортировочных объектов (в частности, строительство хаба во Львове) и 22 сортировочных депо в целом и на внедрение систем автоматического отслеживания передвижения грузов. Кроме того, были очерчены дальнейшие шаги активного сотрудничества и взаимодействия между Украиной и ЕС. Среди них и скорейшее подписание Соглашения об общем авиационном пространстве, и "промышленный безвиз". Ранее сообщалось, что украинское правительство и Европейская комиссия во вторник, 6 октября, подписали три соглашения, которые предусматривают выделение Украине 60 млн евро.

.