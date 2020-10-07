10:02  07 октября
Новый антирекорд: суточный показатель COVID-19 приближается к 5 тысячам
09:49  07 октября
На Луганщине спасатели продолжают тушить последний очаг пожара
12:37  07 октября
Стало известно, сколько уже вернули денег вкладчикам банка "Аркада"
UA | RU
UA | RU
07 октября 2020, 11:04 7

Украина и ЕС подписали важные соглашения на 390 миллионов евро - Шмыгаль

07 октября 2020, 11:04 7
Читайте також українською мовою
Среди них три соглашения с Евросоюзом и два - с Европейским инвестиционным банком
Среди них три соглашения с Евросоюзом и два - с Европейским инвестиционным банком
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в рамках саммита Украина-ЕС в Брюсселе между сторонами были достигнуты договоренности и подписаны соглашения на общую сумму 390 миллионов евро.

Об этом премьер-министр сообщил в Facebook, передает RegioNews.

При участии президента Украины Владимира Зеленского и представителей правительства в Брюсселе были достигнуты новые договоренности и подписаны важные соглашения на общую сумму 390 миллионов евро", - написал Шмыгаль.

Среди них три соглашения с Европейским Союзом:

  • 10 млн евро в рамках соглашения "Климатический пакет для стабильной экономики в Украине" будут направлены на различные мероприятия по развитию ресурсно эффективной, чистой и конкурентоспособной экономики, в частности путем поддержки энергоэффективности местного малого и среднего бизнеса, поддержки местных громад и создании совместного ресурсного центра по вопросам климатических инноваций между Украиной и ЕС.
  • 30 млн евро, предусмотренные соглашением "Программа ЕС "Крепкие регионы", пойдут на помощь восточным областям Украины для преодоления негативных последствий пандемии и российской агрессии.
  • 20 млн евро будут направлены на развитие благоприятной среды для работы гражданского общества и привлечения его к политическим процессам.

Еще два соглашения подписаны с Европейским инвестиционным банком:

  • 300 млн евро в рамках соглашения о финансировании проекта "Энергоэффективность общественных зданий в Украине" будут привлечены для реализации мер, направленных на совершенствование процесса термомодернизации общественных зданий в Украине. В частности, теплоизоляция крыши, подвала и стен, установка энергоэффективных окон, освещения, инвестиции в возобновляемые источники энергии.
  • 30 млн евро займа, предусмотренные гарантийной соглашением "Логистическая сеть (Модернизация и цифровизация Укрпочты)" пойдут на закупку сортировочного оборудования и создание трех сортировочных объектов (в частности, строительство хаба во Львове) и 22 сортировочных депо в целом и на внедрение систем автоматического отслеживания передвижения грузов.

Кроме того, были очерчены дальнейшие шаги активного сотрудничества и взаимодействия между Украиной и ЕС. Среди них и скорейшее подписание Соглашения об общем авиационном пространстве, и "промышленный безвиз".

Ранее сообщалось, что украинское правительство и Европейская комиссия во вторник, 6 октября, подписали три соглашения, которые предусматривают выделение Украине 60 млн евро.

Украина политика ЕС развитие Денис Шмыгаль экономика саммит
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
Все видео »
Любитель хитрых схем и быстрой езды: топ-скандалы вокруг Сухомлина
"Зеленые" кандидаты. Кто будет представлять президентскую партию на Волыни
Все публикации »
Андрей Смолий
Владимир Фесенко
Петр Олещук
Все блоги »