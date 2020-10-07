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07 октября 2020, 18:01 1

В НБУ объяснили, почему выразили недоверие Рожковой и Сологубу

07 октября 2020, 18:01 1
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В Нацбанке не видят в этом никаких нарушений действующего законодательства Украины
Фото: Facebook Богдана Данилишина
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Председатель Совета НБУ Богдан Данилишин объяснил, почему заместителям председателя НБУ Рожковой и Сологубу вынесли выговор

Комментарий Данилишина обнародовали на сайте Нацбанка, передает RegioNews.

Данилишин отметил, что в последнее время отдельные должностные лица НБУ, "стремясь показать свою особенность и исключительность, пытаются навязывать общественности свои личные взгляды и оценки, которые даже не входят в сферы их служебной компетенции".

"Согласно закону Украины "О Национальном банке Украины" работники НБУ являются служащими НБУ, которые непосредственно участвуют в выполнении функций НБУ. Кроме того, члены правления НБУ и другие должностные лица должны неукоснительно соблюдать Кодекс этики работника НБУ, избегать любых ситуаций, вследствие которых может возникнуть конфликт интересов.

По его словам, Рожкова и Сологуб нарушили приказ НБУ от 17 декабря 2019 года № 795-ка "О публичных коммуникациях и взаимодействии Национального банка Украины со средствами массовой информации" (в редакции приказа Национального банка Украины от 10 июля 2020 года № 494-ка) и Кодекс этики работника НБУ.

"Нарушение правил, установленных распорядительными актами Национального банка Украины, может тянуть за собой наложение дисциплинарного взыскания. Дисциплина должна быть одинаковой для всех и исключений здесь делать нельзя", - добавил он.

Данилишин добавил, что на этом основании Совет НБУ рассмотрел ситуацию, включая и интервью в СМИ (издание Kyiv Post) первого заместителя председателя Национального банка Украины Екатерины Рожковой и заместителя председателя Дмитрия Сологуба (предоставленное ими этом изданию 21 сентября 2020 года) по институциональной независимости и кадровой политики Национального банка Украины и другие материалы.

Он объяснил, что с учетом мнений членов Совета НБУ и письмо главы НБУ Кирилла Шевченко Рада решила выразить недоверие Рожковой и Сологубу.

"Не вижу в таком случае никаких нарушений действующего законодательства Украины", - сказал Данилишин.

Напомним, 5 октября Совет Национального банка объявил выговор и недоверие первым заместителям председателя НБУ Екатерине Рожковой и Дмитрию Сологубу, которые ранее работали в команде экс-главы регулятора - Якова Смолия, уволенного в июле.

Позже Рожкова отреагировала на выговор от Совета НБУ.

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