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25 сентября 2020, 13:16 3

Шмыгаль рассказал, когда в стране введут накопительную пенсионную систему

25 сентября 2020, 13:16 3
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Она заработает с начала 2021 года
Фото: из открытых источников
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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что власти намерены со следующего года начать вводить накопительную пенсионную систему. По его мнению, накопительная система - это единственный путь для будущих пенсионеров получать достойную пенсию, а для бизнеса - сохранить адекватные нагрузки.

Как передает RegioNews, об этом сообщает Укринформ.

Каждый из нас должен позаботиться о своей пенсии наверное с молодого возраста, и мы планируем вводить накопительную пенсионную систему уже со следующего года. То есть каждый из вас сможет накапливать себе на пенсию и будет иметь какую-то небольшую пенсию социальную, как в развитых странах", - сказал Шмыгаль.

Премьер добавил, что ведет свой список преступлений против государства и отсутствие накопительной пенсионной системы относит именно к таким преступлениям.

Напомним, во Львов с рабочим визитом приехал премьер-министр Денис Шмыгаль, он посетит "Львовскую политехнику".

Пенсионный фонд Денис Шмыгаль пенсия студент пенсионеры
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