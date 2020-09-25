Шмыгаль рассказал, когда в стране введут накопительную пенсионную систему

Как передает RegioNews, об этом сообщает Укринформ.

Каждый из нас должен позаботиться о своей пенсии наверное с молодого возраста, и мы планируем вводить накопительную пенсионную систему уже со следующего года. То есть каждый из вас сможет накапливать себе на пенсию и будет иметь какую-то небольшую пенсию социальную, как в развитых странах", - сказал Шмыгаль.