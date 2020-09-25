Шмыгаль рассказал, когда в стране введут накопительную пенсионную систему
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что власти намерены со следующего года начать вводить накопительную пенсионную систему. По его мнению, накопительная система - это единственный путь для будущих пенсионеров получать достойную пенсию, а для бизнеса - сохранить адекватные нагрузки.
Как передает RegioNews, об этом сообщает Укринформ.
Каждый из нас должен позаботиться о своей пенсии наверное с молодого возраста, и мы планируем вводить накопительную пенсионную систему уже со следующего года. То есть каждый из вас сможет накапливать себе на пенсию и будет иметь какую-то небольшую пенсию социальную, как в развитых странах", - сказал Шмыгаль.
Премьер добавил, что ведет свой список преступлений против государства и отсутствие накопительной пенсионной системы относит именно к таким преступлениям.
Напомним, во Львов с рабочим визитом приехал премьер-министр Денис Шмыгаль, он посетит "Львовскую политехнику".