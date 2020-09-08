Госгеонедра выставили на аукцион 36 янтарных участков

Участки расположены в Ровенской, Житомирской и Волынской областях

Участки расположены в Ровенской, Житомирской и Волынской областях

Фото из открытых источников

Об этом сообщили в пресс-службе Госгеонедр, передает RegioNews.

"Госгеонедра продолжают привлекать инвестиции в добывающий сектор экономики: с этой целью проводят электронные торги и постоянно обновляют перечень участков в Инвестиционном атласе. Сегодня сервис дополнили 36-ю новыми обьектами с залежами янтаря. Их подготовили совместно с облгосадминистрациями: 15 участков расположены на Ровенщине, еще 18 и 3 — в Житомирской и Волынской областях соответственно", - говорится в сообщении.

Как указано, недропользователям предлагают "сквозное” спецразрешение на геологоразведку с последующей добычей сроком на пять лет. Стартовая цена лота на ProZorro.Продажи — 34 тыс. грн за 1 га.

"Игроки рынка могут по собственному желанию инициировать на аукцион любой участок и принять участие в открытом аукционе. Победителем будет определена компания, которая предложит наивысшую цену за лот”, — напомнил глава Госгеонедр Роман Опимах.

Он также отметил, что это лишь часть "янтарных предложений”: еще две площади с залежами солнечного камня находятся на согласовании в Минсреды, а на очереди — подготовка новых янтарных участков для выставления на аукционы.

Напомним, в конце сентября на Ровенщине изъяли незаконного янтаря на более чем миллион гривен.