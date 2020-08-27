"Нафтогаз Украины" повысил цену на газ для населения

В сентябре цена на газ выросла на 45% - с 2,59 грн до 4,7 грн за куб. м.

В сентябре цена на газ выросла на 45% - с 2,59 грн до 4,7 грн за куб. м.

Фото: из открытых источников

НАК "Нафтогаз Украины" установила цену на природный газ для бытовых клиентов в сентябре 2020 года на уровне 4,70 грн/куб. м с НДС и без учета стоимости распределения (доставки). По сравнению с августом цена газа возросла на 1460 гривен (на 45%).

Как передает RegioNews, об этом сообщили в сайте компании. В первые две недели сентября годовую цену можно зафиксировать на уровне 4,73 грн/куб. м с НДС (без стоимости распределения). С 16 по 30 сентября стоимость тарифа повышается до 5,24 грн/куб. м. Рост цен как указано, обусловлен повышением стоимости газа на европейских газовых хабах, которое традиционно происходит накануне отопительного сезона. Вместе с тем, в этом году увеличение цен является относительно умеренным, учитывая большие запасы газа в украинских подземных хранилищах газа", - указали в компании. В "Нафтогазе" напоминают, что тариф "Годовой" помогает застраховаться от роста цен на газ в период высоких цен (отопительный сезон). Поэтому все желающие могут зафиксировать цену газа на 12 месяцев и платить за голубое топливо равными частями в течение года. Ранее сообщалось, что в Украине могут приватизировать "Нафтогаз" и "Укрпочту".

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