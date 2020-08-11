ОАСК возбудил дело по иску о некомпетентности комиссии НКРЭКУ
Заседание проводить не будут
Заседание проводить не будут
Окружной административный суд Киева возбудил дело по иску к Национальной комиссии, которая осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, о признании некомпетентным действующего состава комиссии
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт ОАСК.
В пресс-службе суда отметили, что он решил рассматривать дело по правилам упрощенного искового производства без вызова сторон и проведения судебного заседания.
Напомним, в конце июля судей Окружного админсуда Киева вызвали на допрос в ГПУ.
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