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11 августа 2020, 15:15

ОАСК возбудил дело по иску о некомпетентности комиссии НКРЭКУ

11 августа 2020, 15:15
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Заседание проводить не будут
Заседание проводить не будут
Фото из открытых источников
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Окружной административный суд Киева возбудил дело по иску к Национальной комиссии, которая осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, о признании некомпетентным действующего состава комиссии

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт ОАСК.

В пресс-службе суда отметили, что он решил рассматривать дело по правилам упрощенного искового производства без вызова сторон и проведения судебного заседания.

Напомним, в конце июля судей Окружного админсуда Киева вызвали на допрос в ГПУ.

суд Киев НКРЭКУ заседание комиссия
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