ОАСК возбудил дело по иску о некомпетентности комиссии НКРЭКУ

Заседание проводить не будут

Заседание проводить не будут

Фото из открытых источников

Окружной административный суд Киева возбудил дело по иску к Национальной комиссии, которая осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, о признании некомпетентным действующего состава комиссии

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт ОАСК.

В пресс-службе суда отметили, что он решил рассматривать дело по правилам упрощенного искового производства без вызова сторон и проведения судебного заседания.

Напомним, в конце июля судей Окружного админсуда Киева вызвали на допрос в ГПУ.