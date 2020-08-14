Стало известно, сколько в месяц тратят украинцы на лекарства и лечение

41% озабочены проблемой роста стоимости лекарств

41% озабочены проблемой роста стоимости лекарств

Расходы украинцев на лекарства и лечение с возрастом значительно возрастают. Так же растет проблема стоимости лекарств.

Как сообщает RegioNews, об этом свидетельствуют данные опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова.

Отвечая на вопрос "Сколько денег в течение последнего года ваша семья в среднем в месяц тратила на лекарства и лечение?", 13% респондентов заявили, что вообще ничего не тратили, 15% -- тратили до 200 грн в месяц, 24% -- отдавали от 200 до 500 грн на лекарства, 19% -- платили от 500 до 1000 грн, 7% -- тратили от 1000 до 2000 грн, и почти 9% -- отдавали на лекарства и лечение более 2000 грн в месяц.

За год со времени предыдущего исследования (июнь 2019 года) общественное мнение относительно структуры и остроты проблем в сфере здравоохранения практически не изменилась.

Для 41% украинцев наибольшей проблемой остается рост цен на лекарства, которыми они зачастую лечатся.

Второй по значимости проблемой является отсутствие квалифицированной помощи со стороны врачей во время болезни, она остается актуальной для 27% респондентов.

Третье место поделили сразу три проблемы: 20% граждан заявили, что могли сдать необходимые анализы или пройти назначенную диагностику только за деньги; 19% отметили, что запись к врачу или получения справок стали еще более сложными и запутанными; и 19% пожаловались на ухудшение ситуации с быстрым и качественным оказанием неотложной помощи.

Как отмечают социологи, острота восприятия проблем роста стоимости лекарств увеличивается с возрастом респондентов.

Ранее сообщалось, что около трети украинцев продолжают давать взятки медикам.