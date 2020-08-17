В НБУ объяснили, как повлияет повышение минималки на цены

В НБУ намерены в случае инфляции сглаживать ее монетарными методами

В НБУ намерены в случае инфляции сглаживать ее монетарными методами

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Повышение минимальной зарплаты до пяти тысяч гривен, которое запланировано на 1 сентября 2020 года, не приведет к существенному повышению цен, как это было в 2017 году.

Как сообщает RegioNews, об этом заявил глава НБУ Кирилл Шевченко в интервью "РБК-Украина".

"Сейчас из-за общего низкого спроса в условиях коронакризиса этот эффект на цены будет существенно меньшим, чем в 2017 году. Уровень сбережений населения снизился, а предприятия пока сохраняют достаточно пессимистичные ожидания и не прогнозируют роста продаж", – пояснил он.

По его словам, повышение минималки поддержит внутренний спрос, а соответственно, и экономику на этапе восстановления.

"Есть еще один очень важный показатель, я о нем вскользь говорил, – коэффициент сбережений населения. Начиная с 2019 года, и ситуация с коронавирусом очень ускорила этот процесс, мы имеем отрицательный показатель накоплений населения. Это означает, если говорить простым языком, что из доходов люди не откладывают, а наоборот "проедают" старые накопления. Здесь мы, как Национальный банк, как государственный орган в специальном статусе не можем игнорировать этот тренд", – прояснил Шевченко.

Он пояснил, что в НБУ намерены в случае инфляции сглаживать ее монетарными методами.

"Поверьте, я за последние две недели увидел массу исследований на эту тему, совершенно разных. Некоторые говорят, что совершенно нет влияния на инфляцию, когда повышение идет за счет фискальных механизмов. Я с этим не согласен, но такое повышение не дает существенного прямого эффекта на инфляцию", – заключил глава НБУ.

Напомним, парламент может собраться на внеочередную сессию 25 августа. Планируется принять законопроект об увеличении минимальной заработной платы в Украине до 5 тысяч гривен.