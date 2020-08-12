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12 августа 2020, 11:41 8

НАБУ и САП подозревают пять человек в хищении газа в "Нафтогазе"

12 августа 2020, 11:41 8
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Общая сумма хищений составляет более 2,1 млрд гривен
Общая сумма хищений составляет более 2,1 млрд гривен
Фото из открытых источников
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Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) и Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщили пяти лицам о подозрении в завладении имуществом государства (природным газом) в лице НАК "Нафтогаз Украины" стоимостью более 729,8 млн грн

Как сообщает RegioNews, об этом говорится в пресс-службе НАБУ.

Отмечается, что это второй эпизод совершения указанными лицами аналогичного преступления в предыдущий период: дело о хищении газа на 1,4 млрд грн слушается в суде с декабря 2019 года. Таким образом, общая сумма хищений по двум эпизодам составляет более 2,1 млрд грн.

Отмечается, что среди подозреваемых:

- два бывших директора - ООО "Энергия-Новый Раздел" и ООО "Энергия-Новояворовск" (ч.5 ст.191, ч.3 ст.209, ч.2 ст.366 Уголовного кодекса Украины);

- бывший технический директор ООО "Энергия-Новый Раздел" (ч.5 ст.191, ч.3 ст.209 УК Украины);

- бывший финансовый директор двух предприятий - ООО "Энергия-Новый Раздел" и ООО "Энергия-Новояворовск" (ч.5 ст.191, ч.3 ст.209 УК Украины);

- физическое лицо-организатор схемы, советник директора ООО "Энергия" (ч.5 ст.191, ч.3 ст.209, ч.2 ст.366 УК Украины).

По данным следствия, директора предприятий-владельцев Новояворовской и Новороздольской ТЭЦ (Львовская обл.) в 2016-2017 гг. заключили ряд соглашений о закупке у НАК "Нафтогаз Украины" природного газа для производства тепловой энергии населению.

"Для удешевления тепла для этой категории потребителей НАК поставлял газ ТЭЦ по ценам, существенно ниже рыночных. В результате прибыльность производства электричества этими ТЭЦ превысила 60% … Таким образом, по мнению детективов НАБУ, ТЭЦ получили сверхприбыли, сопоставимые с размером убытков, нанесенных НАК "Нафтогаз Украины" вследствие реализации коррупционной схемы", - говорится в сообщении.

Согласно выводам экспертиз, в 2016-2017 гг. участники преступления организовали завладение 151,8 млн куб. м природного газа. В результате НАК "Нафтогаз Украины" нанесен ущерб в размере 729,8 млн грн.

Напомним, несколько ранее в "Нафтогазе" сообщили, что отопительный сезон в Украине может не начаться из-за долгов производителей тепла.

газ Нафтогаз НАБУ САП воровство
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