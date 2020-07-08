Стал известен основной кандидат на пост главы Нацбанка

Самые большие шансы занять высокий пост у Сергея Круглика

Самые большие шансы занять высокий пост у Сергея Круглика

Главный экономист Ukraine Economic Outlook Михаил Кухар назвал главного претендента на должность главы Национального банка Украины. По его мнению, самые высокие шансы у Сергея Круглика, который более 10 лет возглавлял международный департамент Нацбанка и курировал отношения с МВФ и Мировым банком.

Как передает Regionews, об этом Кухар сообщил в комментарии "Украинским новостям".

"Наибольшие шансы имели Кирилл Шевченко (председатель "Укргазбанка") и Богдан Данилишин (Глава Совета НБУ). Однако Офис Президента, в ходе проведения консультаций с нашими западными партнерами в международных финансовых организациях, получили резкие негативные ответы по обеим кандидатурам. И сейчас срочно обсуждаются альтернативные кандидаты", - сообщил Кухар.

Также он отметил, что на должность предлагался глава "Райффайзенбанк-Аваль" Владимир Лавренчук, однако он, по информации Кухара, отказался от должности.

Поэтому, как отмечает экономист, на сегодняшний день выбор сузился к трем кандидатурам, которые заранее имеют полное одобрение Вашингтона: Дмитрий Сологуб (член правления НБУ), Владислав Рашкован (работает заместителем Директора группы стран во главе с Голландией и Украиной в МВФ) и Сергей Круглик (возглавлял международный департамент НБУ при четырех Председателях банка).

"А учитывая, что Рашкован пришел в НБУ вместе с Гонтаревой, и, по сути, получил работу в Вашингтоне, представляя интересы этой команды, а Сологуб был членом правления и при Гонтаревой и при Смолие, отвечал и в НБУ за монетарную политику, особенно в последний год, за которую был раскритикован и, по-сути, ушел в отставку Смолий, - публично не обсуждающийся прессой Круглик – имеет самые высокие шансы на успех", - считает Кухар.

По его мнению, ситуация с консультациями с МВФ и Мировым банком по поводу кандидата на Главу НБУ сейчас довольно напряженная и Офис Президента будет однозначно выбирать ту кандидатуру, которая не станет причиной "срыва программы".

Круглик обладает безупречной репутаций в международных финансовых организациях, я бы даже сказал лучшей чем у кого-либо из украинских банкиров, с одной стороны, после 15 лет работы в Нацбанке ушел из него в результате личного конфликта с Гонтаревой и Рашкованом. Поэтому, на мой взгляд, - он идеальный кандидат", - подытожил Кухар.

Справка: Сергей Круглик работал на различных должностях в НБУ и МИД с 1993 по 2016 год. В 2000 году был Представителем Украины в Парижском клубе кредиторов во время реструктуризации украинского внешнего долга.

Более 10 лет возглавлял международный департамент и департамент международных банковских связей НБУ.

В течение 25 лет как представитель от Украины принимал участие в самом большом количестве ежегодных саммитов центральных банкиров, организовываемых МВФ и Мировым банком. Обладает большими личными связями в международной банковской среде.

Напомним, 3 июля Рада проголосовала за отставку Якова Смолия с должности главы НБУ.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, отставка главы Нацбанка Якова Смолия не повлияла на отношения Украины с международными партнерами.