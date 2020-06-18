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18 июня 2020, 14:34 3

Председателем правления Сбербанка избрали Сергея Наумова

18 июня 2020, 14:34 3
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Во время избрания председателя члены наблюдательного совета банка переругались несколько раз
Во время избрания председателя члены наблюдательного совета банка переругались несколько раз
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Большинством голосов победу в конкурсе на должность председателя правления Ошадбанку одержал действующий глава Пиреус Банка Сергей Наумов.

Об этом сообщил FinClub, пишет RegioNews.

Члены наблюдательного совета банка заслушали трех кандидатов на должность главы и провели голосование.

Они все переругались несколько раз, - рассказал журналистам FinClub знакомый с голосованием источник. - Градус дискуссии был слишком высокий. Все всех боятся, а также постороннего воздействия. При этом по указу президента их зарплата уменьшена до только 47 тыс. грн".

Перед голосованием 5 независимых членов наблюдательного совета получили анонимные письма с предложением проголосовать за другого кандидата - заместителя главы Укргазбанка Геннадия Хелемского за вознаграждение, о чем они сообщили в службу безопасности банка.

Депутат от "Слуги народа" Александр Дубінській назвал это провокацией и требует отменить результаты второго конкурса.

Результаты первого конкурса были отменены по "непредсказуемыми внешними обстоятельствами", потому что в них побеждал действующий глава Ощадбанка Андрей Пышный.

С конкурсом по отбору председателя правления Ощадбанка намечается грандиозный скандал. Все независимые члены...

Опубликовано Александром Дубинским Среда, 17 июня 2020 г.

С поста Дубинского очевидно, что Коломойский очень ожидал получить контроль над Сбербанком, но не получается",- заявил FinClub банкир, близкий к канцелярии президента.

24 июня наблюдательный совет Сбербанка должен рассмотреть отставку председателя Андрея Пышного и назначение Сергея Наумова, которого потом должен согласовать НБУ.

Сергей Наумов ранее был председателем правления Укрсиббанка, а также председателем Правэкс Банка.

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