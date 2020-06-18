Председателем правления Сбербанка избрали Сергея Наумова

Во время избрания председателя члены наблюдательного совета банка переругались несколько раз

Во время избрания председателя члены наблюдательного совета банка переругались несколько раз

Большинством голосов победу в конкурсе на должность председателя правления Ошадбанку одержал действующий глава Пиреус Банка Сергей Наумов.

Об этом сообщил FinClub, пишет RegioNews.

Члены наблюдательного совета банка заслушали трех кандидатов на должность главы и провели голосование.

Они все переругались несколько раз, - рассказал журналистам FinClub знакомый с голосованием источник. - Градус дискуссии был слишком высокий. Все всех боятся, а также постороннего воздействия. При этом по указу президента их зарплата уменьшена до только 47 тыс. грн".

Перед голосованием 5 независимых членов наблюдательного совета получили анонимные письма с предложением проголосовать за другого кандидата - заместителя главы Укргазбанка Геннадия Хелемского за вознаграждение, о чем они сообщили в службу безопасности банка.

Депутат от "Слуги народа" Александр Дубінській назвал это провокацией и требует отменить результаты второго конкурса.

Результаты первого конкурса были отменены по "непредсказуемыми внешними обстоятельствами", потому что в них побеждал действующий глава Ощадбанка Андрей Пышный.

С конкурсом по отбору председателя правления Ощадбанка намечается грандиозный скандал. Все независимые члены... Опубликовано Александром Дубинским Среда, 17 июня 2020 г.

С поста Дубинского очевидно, что Коломойский очень ожидал получить контроль над Сбербанком, но не получается",- заявил FinClub банкир, близкий к канцелярии президента.

24 июня наблюдательный совет Сбербанка должен рассмотреть отставку председателя Андрея Пышного и назначение Сергея Наумова, которого потом должен согласовать НБУ.

Сергей Наумов ранее был председателем правления Укрсиббанка, а также председателем Правэкс Банка.