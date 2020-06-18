Головою правління Ощадбанку обрали Сергія Наумова

Під час обрання голови члени наглядової ради банку пересварилися кілька разів

Під час обрання голови члени наглядової ради банку пересварилися кілька разів

Більшістю голосів перемогу в конкурсі на посаду голови правління Ошадбанку отримав чинний голова Піреус Банку Сергій Наумов.

Про це повідомив FinClub, пише RegioNews.

Члени наглядової ради банку заслухали трьох кандидатів на посаду голови та провели голосування.

Вони всі пересварилися кілька разів, - розповіло журналістам FinClub знайоме з голосуванням джерело. - Градус дискусії був занадто високий. Усі всіх бояться, а також стороннього впливу. При цьому за указом президента їхня зарплатня зменшена до лише 47 тис. грн".

Перед голосуванням 5 незалежних членів наглядової ради отримали анонімні листи з пропозицією проголосувати за іншого кандидата - заступника голови Укргазбанку Геннадія Хелемського за винагороду, про що вони повідомили службу безпеки банку.

Депутат від "Слуги народу" Олександр Дубінській назвав це провокацією та вимагає скасувати результати другого конкурсу.

Результати першого конкурсу були скасовані за "непередбачуваними зовнішніми обставинами", тому що в них перемагав чинний голова Ощадбанку Андрій Пишний.

С конкурсом по отбору председателя правления Ощадбанка намечается грандиозный скандал. Все независимые члены... Опубліковано Александром Дубинским Середа, 17 червня 2020 р.

З посту Дубінського очевидно, що Коломойський дуже очікував отримати контроль над Ощадбанком, але не виходить",- заявив FinClub банкір, близький до Офісу президента.

24 червня наглядова рада Ощадбанку має розглянути відставку голови Андрія Пишного та призначення Сергія Наумова, якого потім має погодити НБУ.

Сергій Наумов раніше був головою правління Укрсиббанку, а також головою Правекс Банку.